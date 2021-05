Chambreur, Kent Bazemore provoque la colère du couple Beal

Dans la série « On peut rire de tout mais pas avec n’importe qui », voici Kent Bazemore. L’arrière/ailier des Warriors n’est sans doute pas le joueur le plus futé du circuit, et il s’est déjà fait remarquer dans le passé par des déclarations maladroites. Lundi matin, après le shootaround, il a ainsi été interrogé sur la lutte sur le meilleur marqueur de la NBA avec un Stephen Curry à 31.9 points et un Bradley Beal à 31.4 points.

« 49 points en 29 minutes, c’est irréel » lance-t-il à propos de la perf’ de Stephen Curry face au Thunder. « On a des gars qui se blessent à la cuisse pour suivre le rythme. » Kent Bazemore fait alors une pause, puis ajoute en se marrant : « Vous devriez tous chercher sur Google pour comprendre. »

Kent Bazemore faisait évidemment référence à Bradley Beal, auteur de 50 points face aux Pacers avant de sortir sur blessure. La star des Wizards va manquer au moins deux matches, et il n’a pas du tout apprécié cette boutade à distance. Ni sa femme d’ailleurs. Sur les réseaux sociaux, les deux ont multiplié les messages et les visuels, se moquant notamment des stats en carrière de Kent Bazemore.

« Je riais, je plaisantais…. Je ne lui souhaite rien de mal. C’était juste un commentaire »

Résultat : Kent Bazemore est réapparu en conférence de presse après la victoire des Warriors face au Jazz, et il n’a pas compris la colère du couple Beal.

« J’imagine qu’on ne peut plus plaisanter… Peu importe. J’ai l’impression d’être un gars plutôt cool. Je ne sors pas de mon cadre. Je ne dis pas des trucs qui font jaser. Et si on s’interroge sur ma fidélité, elle est dédiée à Stephen Curry. C’est compliqué pour n’importe quelle personne qui le poursuit… Mais, peu importe. Toute cette histoire est devenue un peu incontrôlable. Je n’ai pas vérifié mon téléphone de la journée, et ça a pris des proportions de dingue. Mais je ne veux pas renchérir. Je vais rentrer à la maison, profiter de ma femme, regarder Peaky Blinders et aller me coucher. J’ai du boulot demain. »

Et quand un journaliste lui demande s’il a prévu de contacter Bradley Beal pour s’expliquer et calmer les choses, Kent Bazemore n’en a pas franchement l’intention. « Il n’y a vraiment rien à expliquer », poursuit-il. « Je riais, je plaisantais…. Je ne lui souhaite rien de mal. C’était juste un commentaire. Mais c’est le monde dans lequel on vit… Ça se calmera probablement demain. Je n’ai pas le temps pour toute cette merde sur Twitter. »