Les chiffres et les dates derrière le record de Russell Westbrook

Depuis plus de soixante ans, la référence du triple-double dans le monde de la NBA, c’était Oscar Robertson. Pour des générations entières, « The Big O » était synonyme de cet exploit et malgré les performances des uns et des autres, l’ancien des Bucks restait l’incontestable numéro un.

Ce temps est révolu. Russell Westbrook vient en effet de réaliser le 181e triple-double de sa carrière, égalant Oscar Robertson avant de le dépasser dans quelques jours. Une performance inimaginable il y a encore quelques années.

D’ailleurs, un record NBA de ce type (un total en carrière) qui tombe, c’est très rare. Le dernier étant celui du nombre de tirs à 3-pts réussis, par Ray Allen en 2011.

Retour en chiffres et en dates sur l’ascension de cette montagne.

2 mars 2009 : Russell Westbrook réalise le premier triple-double de sa carrière contre les Mavericks, avec 17 points, 10 rebonds et 10 passes. C’est le seul de sa première saison dans la ligue.

2013-2014 : le meneur du Thunder termine sa sixième saison avec 8 triple-double seulement. Pour comparer, au même instant de sa carrière, Oscar Robertson en avait 148 dans les jambes !

2014-2015 : en une saison, Westbrook fait mieux que durant les six premières réunies. Profitant de l’absence de Kevin Durant, longuement blessé, il accumule 11 triple-double. Cela annonce déjà l’explosion qui va suivre…

2016-2017 : Kevin Durant est parti vers Golden State et le meneur détruit les compteurs : 42 triple-double en 81 matches, le record de 41 établi par Oscar Robertson en 1961-1962 est effacé. Un record qui a longtemps paru impossible à battre ou même à approcher.

2017-2018 : après avoir été élu MVP pour sa (première) saison en triple-double de moyenne, Russell Westbrook ralentit mais garde un rythme exceptionnel et devient, le 13 mars 2018 à Altanta, le quatrième joueur de l’histoire à atteindre la barre des 100 « TD » en carrière après Robertson évidemment, Magic Johnson et Jason Kidd.

14 février 2019 : ce soir-là, Westbrook réalise un onzième triple-double de suite ! C’est encore une fois un record NBA. L’ancienne marque de référence appartenait à Wilt Chamberlain (9 de rang).

26 octobre 2019 : désormais sous les couleurs des Rockets, face aux Pelicans, Russell Westbrook double Magic Johnson au classement et prend la deuxième place.

8 mai 2021 : pour la dixième fois, Indiana encaisse un triple-double de Russell Westbrook. Aucune équipe (il a réalisé des « TD » contre toutes les franchises, et plusieurs fois même) n’a autant souffert que les Pacers face au meneur All-Star, qui égale le record d’Oscar Robertson : 181 triple-double chacun.

10 mai 2021 : rencontre à Atlanta et 182e triple-double ?