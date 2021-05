Triple-double : le grand soir de Russell Westbrook ?

Ce soir, les Wizards se déplacent à Indianapolis, et cette rencontre entre deux formations du ventre mou de la conférence Est pourrait être historique. Pourquoi ? Tout simplement parce que Russell Westbrook pourrait réaliser son 181e triple-double en carrière, et ainsi égaler le record mythique d’Oscar Robertson. Un record qu’on pensait inaccessible il y a encore cinq ans, et que le meneur des Wizards va sans doute égaler, puis battre, d’ici la fin de la saison régulière. Un record qu’il va amener à des hauteurs incroyables s’il maintient ce rythme de dingue : quatre saisons en cinq ans en triple-double !

Une montée en puissance après le départ de Kevin Durant

Le plus incroyable, c’est qu’après quatre saisons en NBA, Westbrook n’avait cumulé que huit triple-double. Personne n’imaginait évidemment qu’il allait devenir le meneur le plus complet de la NBA, et le nouveau roi du « triple-double ». C’est en 2014 que le marsupilami du Thunder commence à monter en puissance. Il réalise cette saison-là 11 triple-double. La saison suivante, 18. Puis… Kevin Durant part pour Golden State, et il devient alors une machine à triple-double. Il en réussit 42 et bat ainsi le record d’Oscar Robertson sur une saison ! Il devient aussi le deuxième joueur de l’histoire à finir une saison en triple-double de moyenne, et ce double exploit lui permet de décrocher le trophée de MVP !

Et Westbrook ne va jamais s’arrêter… Au Thunder en tout cas avec qui il décroche un nouveau record : 11 triple-double de suite du 22 janvier au 14 février 2019. A Houston, on le croit sur le déclin. Il doit partager les passes et les rebonds, mais aussi le ballon avec James Harden, et on croit, à tort, que son festival de triple-double est terminé. Même impression quand il arrive à Washington. Il est blessé, malade, et puis il approche les 33 ans, et physiquement, on ne le croit pas capable de redevenir le Westbrook d’OKC.

Meilleur passeur de la NBA

Et pourtant, après le All-Star Game, il reprend de plus belle. Bradley Beal s’occupe des points, et Westbrook peut se concentrer sur les rebonds pour lancer les attaques, et sur les passes après avoir provoqué les défenses. Dans leur sillage, les Wizards deviennent l’équipe du printemps, au point de s’inviter dans le Top 10 avec 12 victoires en 15 matches. Sur le plan personnel, Westbrook est le meilleur passeur de la NBA, et il en est à 34 triple-double.

« Il n’y a personne dans l’histoire du basket qui puisse faire ça en termes de stats. J’avais l’habitude de dire qu’il finirait sans doute comme le 3e meilleur meneur de l’histoire, mais je pense qu’il a gagné une place » estime Scott Brooks, son coach à OKC et Washington. « Il finira sans doute comme le numéro 2, derrière le numéro 1 qui reste évidemment Magic Johnson. Il n’est pas apprécié à sa juste valeur. Ce qu’il fait, aucun meneur de jeu ne l’avait pas dans l’histoire. Aucun ! »

Et ce soir, à Indianapolis, Russell Westbrook arrive avec 180 triple-double au compteur, et la possibilité d’égaler « Big O ». « Je n’y pense pas. Je joue, je prends du plaisir et je fais du basket » explique Westbrook quand on l’interroge sur ce record. « Au final, quand j’en aurai terminé avec le basket, je pourrai penser à ses folles lignes des stats, les bonnes, les mauvaises et les horribles… Et je serai reconnaissant. J’en serai reconnaissant. »

Une « reconnaissance » qu’il a déjà aux yeux de Robertson, et pour lui, c’est l’essentiel : « Oscar est quelqu’un qui en a fait plus pour le sport… Il jouait à une époque où c’était difficile d’être un athlète noir-américain. Il en avait conscience et il a sacrifié tellement de choses pour jouer. Je suis juste reconnaissant d’avoir mon nom lié à lui ».