Pour Facundo Campazzo, Luca Vildoza est un joueur fait pour la NBA

L’arrivée à New York de l’ex-arrière de Baskonia est imminente. Forcément, les fans des Knicks veulent en savoir plus sur le profil de Luca Vildoza, signataire d’un contrat de quatre ans (partiellement garanti), et l’impact qu’il pourra apporter à un collectif qui tourne déjà bien même si une rotation supplémentaire sur les postes arrières ne fera pas de mal.

Qui de mieux que Facundo Compazzo pour faire les présentations ? Le meneur des Nuggets partage avec lui la mène de la sélection argentine depuis quatre ans, menant notamment la sélection albicéleste en finale de la Coupe du monde 2019, sans oublier qu’il l’a affronté ces trois dernières saisons en Liga Endesa.

Pour le meneur de poche de Denver, qui a franchi l’Atlantique durant l’intersaison pour faire ses débuts en NBA à l’âge de 29 ans, ça ne fait aucun doute, Luca Vildoza est fait pour la NBA.

« C’est un joueur NBA », a-t-il déclaré au New York Post. « Il a quelque chose de spécial dans son jeu. Tôt ou tard, nous savions qu’il allait jouer en NBA. Je pense qu’il va avoir un impact ici. Il peut y arriver et il va beaucoup s’améliorer dans son jeu. Il peut rester ici de nombreuses années ».

Quel impact sur cette fin de saison ?

Quel genre de joueur est-il ? Que peut-il apporter aux Knicks ? Pour Facundo Campazzo, le talent de Luca Vildoza pourrait accélérer son acclimatation au basket tel qu’il est pratiqué en NBA, notamment en attaque.

« C’est un joueur très talentueux, très intelligent aussi », a-t-il ajouté. « J’aime le regarder jouer à chaque match. Il est tellement talentueux. Il réussit des actions spectaculaires à chaque match. Il rend ses coéquipiers bien meilleurs. C’est très important pour lui. C’est un joueur très spécial. Il aime marquer, il aime faire des passes et il joue aussi très dur en défense (…). Il n’aura pas de problèmes pour marquer des points. Quand il joue le pick-and-roll, avec son tir en sortie de dribble et sa mécanique de tir assez haute, c’est un tir difficile à contrer. Son tir en suspension à mi-distance est très efficace. Et c’est aussi un très bon passeur ».

Alors que le jour J approche, une fois que les détails administratifs et sanitaires seront réglés, Luca Vildoza aussi, a tenté de prendre la température auprès de son compatriote à l’aube d’une nouvelle aventure pour lui, quatre ans après avoir quitté l’Argentine pour rejoindre l’Espagne.

« Il m’a dit qu’il était anxieux et en même temps excité. Il est impatient de rencontrer ses coéquipiers, de voir la ville, de rencontrer l’équipe. Il n’arrive pas à croire ce qui s’est déroulé ces derniers jours. Il est impatient d’aller à New York », a-t-il poursuivi. « Ici c’est différent. Vous devez vous entraîner à tirer à 3-points, car c’est vraiment plus loin qu’en Europe (…). Il voulait aussi savoir comment nous jouons ici, comment on défend en NBA par rapport à l’Europe. J’ai essayé de le conseiller mais il est très talentueux et il connaît les joueurs ».

Luca Vildoza a aussi le sens du spectacle, un autre élément qui devrait ravir les fans des Knicks. La mission s’annonce toutefois compliquée sur cette fin de saison alors que les playoffs vont arriver très vite, clairement pas la meilleure période pour s’acclimater à un nouveau monde.