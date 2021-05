Portland a retrouvé son sixième homme : le public !

Enfin ! Deux jours après l’annonce du retour des fans au Moda Center, les coéquipiers de Damian Lillard ont enfin joué devant une partie de leur public.

Avec 1 900 personnes dans les tribunes pour les pousser jusqu’à la victoire dans un match capital face aux Lakers, coaches et joueurs ont senti une différence notable par rapport à ce qu’ils étaient habitués jusqu’ici et ce dès les premiers pas sur le parquet.

De l’ambiance dès l’échauffement

« C’était incroyable » souligne Terry Stotts pour NBC Sports. « Vous pouviez vraiment sentir la différence quand les joueurs se sont échauffés ou à l’annonce des cinq majeurs. On entendait des « Beat LA ». C’était vraiment audible et tout le monde dans l’équipe a ressenti la différence. »

Auteur d’une nouvelle grosse performance à 38 points (12/18), 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions en 39 minutes, Damian Lillard s’est rappelé le bon vieux temps où le Moda Center était chauffé à blanc. « Quand ils nous ont dit que ça allait être rempli à 10% de la capacité de la salle, je ne savais pas à quel point ça allait faire une telle différence dans une si grande salle. » avoue Lillard pour le site des Blazers. « C’est tellement triste une salle vide, que ça ressemblait vraiment à un match normal. Dès que nous sommes sortis nous échauffer, vous pouviez sentir l’excitation des fans. C’était une différence incroyable. »

Privés de ses fans depuis sa terrible blessure en mars 2019, Jusuf Nurkic n’a pas manqué ses retrouvailles malgré la pression. « On s’est nourri de l’énergie des fans et on en avait grandement besoin cette année. Je suis tellement heureux de les voir depuis le temps que je n’ai pas joué devant eux. Ils méritaient cette victoire. J’étais nerveux, je n’avais pas ressenti une telle nervosité depuis des années, ça fait tellement longtemps ! Ils nous ont tellement manqués et tout le monde peut voir la différence quand ils sont là. »

Redevenir une vraie forteresse

Le Moda Center est connu pour jouer un véritable rôle de sixième homme durant la saison. De ce fait, CJ McCollum voit d’un bon œil le retour des fans d’autant que le bilan à domicile cette année n’avait rien d’extraordinaire sans eux (16 victoires pour 16 défaites).

« Historiquement, je pense que nous sommes une des équipes les plus durs à battre à domicile. Quel que soit notre niveau, les fans viennent à tous les matchs et nous donnent de l’énergie. On se nourrit d’eux. Ils nous aident à avoir le momentum d’un match mais aussi en défense lorsqu’on doit faire des stops. Je trouve qu’ils ont été incroyables ce soir. Ils étaient prêts à sortir de chez eux et nous étions impatients de les accueillir au Moda Center. Ils ont fait un excellent travail et j’ai hâte qu’il y ait plus de fans dans cette salle. »

À un match de la cinquième place occupée par les Mavericks, le soutien des fans va s’avérer précieux pour conserver cette 6e place, et peut-être même faire mieux.