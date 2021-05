Duels également importants, pour des raisons bien différentes, entre Philadelphie et New Orleans (01h00, beIN Sports Max 4) puis entre Chicago et Boston (01h30).

Rudy Gobert et le Jazz défient eux Nikola Jokic et les Nuggets (03h00) dans leur course à distance avec les Suns, qui accueillent de leur côté les Knicks (04h00, beIN Sports Max 4). Match également décisif dans la course au « play-in » à l’Ouest, entre les Kings, qui restent sur 4 succès, et les Spurs, qui sont eux sur 5 défaites).