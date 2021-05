Un comeback plein d’émotion pour Anderson Varejao

De retour en NBA à la surprise générale, Anderson Varejao (2m11, 38 ans) avait déjà eu droit à une petite vidéo en hommage pour son premier match d’un contrat de dix jours. Mais il n’avait pas encore foulé les parquets.

C’est désormais chose faite avec 1 point et 6 rebonds en 7 minutes hier soir dans le « garbage time » de la défaite face à Portland. Plus vu en NBA depuis 2017, il était forcément heureux d’avoir renoué avec la Grande Ligue.

« Je sais que ça faisait un moment mais je me suis bien senti sur le terrain », a-t-il réagi sur Cleveland.com. « Je me suis senti aimé par les fans et tout le monde dans la salle. Quand je suis rentré en jeu, j’ai eu l’impression que je n’étais jamais parti. Rien qu’avec les fans qui m’encourageaient et qui étaient contents de me voir. J’étais moi aussi très content de les voir. Ils m’ont apporté le soutien dont j’avais besoin. J’adore Cleveland et ses fans. »

Évidemment un peu lent sur ses déplacements latéraux en défense, et assez rouillé offensivement avec un joli airball après une volte mollassonne, Anderson Varejao s’en est finalement bien sorti. À l’expérience, il a réussi à grappiller plusieurs rebonds offensifs et glisser quelques jolies passes.

« Cleveland, c’est chez moi, je n’oublierai jamais cette soirée »

Le pivot vétéran a surtout pu jouer un match NBA devant sa fille pour la toute première fois. « Je ne sais pas si elle comprend tout ce qui se passe. C’est la première fois que je joue devant ma fille. Je n’oublierai jamais ce match à cause de tout ça, c’était vraiment à part. C’est une soirée dont je vais me souvenir toute ma vie. »

Entré en jeu en début de dernier quart, Anderson Varejao a reçu une belle petite ovation de la part des fans, mais aussi un accueil chaleureux de ses adversaires, Damian Lillard et Terry Stotts en tête.

« J’apprécie l’amour et le soutien du coaching staff et même des autres équipes. Ça veut dire beaucoup pour moi. C’est juste incroyable d’avoir ce respect et de voir les autres équipes et les joueurs venir me parler et m’accueillir. Ça n’arrive pas tous les jours. Je vais apprécier chaque instant car je sais que c’est vraiment spécial. »

En coulisses, il a également reçu un accueil chaleureux et amusant. Larry Nance Jr. s’est ainsi pointé dans les vestiaires avec une perruque bouclée pour mimer son aîné.

« C’était énorme ! Je me souviens de voir Larry Nance arriver dans notre vestiaire avec son père, il n’était qu’un petit gamin. De le voir maintenant avec cette perruque et me témoigner tout cet amour et ce soutien. »

Malgré la défaite, et des tout petits chiffres, l’essentiel était ailleurs. « L’affection et le soutien que j’ai reçus de tout le monde, pas seulement de la franchise, mais des fans, des employés de la salle, c’était incroyable. C’est vraiment un moment à part. Cleveland, c’est chez moi, je n’oublierai jamais cette soirée. »