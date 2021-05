La tension monte d’un cran sur le banc des Pacers

Les Pacers sont mal en point et cela se voit. Cette nuit, au cœur d’une lourde défaite concédée à domicile face aux Kings, une altercation est survenue entre l’assistant coach Greg Foster et Goga Bitadze. Le regard noir et visiblement très agacé par son intérieur, l’assistant a dû être retenu par Myles Turner…

L’incident a eu lieu à la fin du troisième quart-temps après que Maurice Harkless avait trop facilement dunké dans la défense d’Indiana, sans que le Géorgien ne soit venu en aide pour le contester. Sur la possession suivante, le pivot s’est racheté avec un panier à 3-points.

Mais au moment de revenir en défense, il aurait lâché en direction de Foster, qui s’était levé du banc aux côtés de Nate Bjorkgren : « Pose ton cul ! » La séquence s’est poursuivie par un temps-mort où l’assistant s’est adressé avec véhémence à son joueur. Précision importante de contexte : à ce moment du match, les Kings avaient plus de 20 points d’avance…

« On traverse une période frustrante, tente d’expliquer, après la rencontre, Nate Bjorkgren dont l’équipe vient de perdre quatre matches sur cinq. Beaucoup de choses surviennent avec les défis propres à une saison. L’esprit de compétition ressort, ce sont des choses qui vont arriver. »

Le coach rapporte avoir échangé avec les deux hommes et qu’une autre discussion devait avoir lieu plus tard. « Je vais voir ce qui a été dit exactement et de quelle manière, et partir de là … Encore une fois, ils sont tous deux compétitifs. Ils veulent tous les deux ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Cela ne s’est pas passé comme imaginé. Avec la partie frustration, ça a un peu débordé. »

Cet incident survient surtout alors qu’ESPN a rapporté hier que le coach serait déjà sur la sellette, invoquant justement des soucis de communication.

«Vous savez que je ne cherche pas d’excuses, lâchait l’intéressé avant la rencontre. Je suis un jeune entraîneur. J’apprends, je grandis et j’essaie de m’améliorer. Je suis responsable. Je suis l’entraîneur principal et c’est à moi qu’il faut adresser des reproches. J’aime entraîner cette équipe et les relations avec ces entraîneurs et ces joueurs, je dois juste continuer à m’améliorer. »