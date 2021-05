Pacers : Nate Bjorkgren déjà en danger ?

Cette rumeur fait surface deux jours après que les Pacers ont encaissé 154 points face aux Wizards. Alors que la saison régulière touche à sa fin, Adrian Wojnarowski, d’ESPN, rapporte aujourd’hui que l’avenir de Nate Bjorkgren dans l’Indiana est compromis.

Selon « l’insider », le courant ne passerait pas si bien entre le coach et ses joueurs, ainsi que les dirigeants de la franchise. Son style de coaching et de communication, sur et en dehors des terrains, serait même à l’origine de difficultés au sein de l’équipe. Il serait toutefois prêt à faire des efforts sur le sujet.

Ces échos contrastent en tout cas avec les déclarations concernant le coach depuis son arrivée. Début janvier, Malcolm Brogdon entendait par exemple « répéter durant toute la saison à quel point nous sommes bien coachés, pour que les gens le comprennent. Afin qu’ils se rendent compte à quel point [Nate Bjorkgren] met tout le monde dans les meilleures dispositions possibles. »

Sauf que la situation sportive de l’équipe s’est largement dégradée depuis. Affectés par les blessures de Myles Turner et Jeremy Lamb, sans oublier évidemment TJ Warren, ou même l’absence de Caris LeVert après son transfert, les Pacers occupent une modeste 9e place (30 victoires – 34 défaites) à l’Est.

Ils semblent donc bien partis pour devoir passer par le « play-in » pour se qualifier. À moins de finir très fort, Indiana devrait ainsi terminer avec un bilan négatif, une première depuis six ans. Dans tous les cas, on voit mal cette équipe être en mesure de passer un tour de playoffs. Où ils se sont cassé les dents ces cinq dernières années.

L’ancien assistant de Nick Nurse aux Raptors a signé un contrat de trois ans avec les Pacers. Le coach rookie dispose d’une seconde année garantie. Son avenir devrait malgré tout être abordé à la fin de la saison.

On rappelle que l’année dernière, les Pacers avaient viré Nate McMillan deux semaines après l’avoir prolongé.