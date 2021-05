Wizards – Pacers : Russell Westbrook est un grand malade !

Russell Westbrook n’attend pas longtemps pour noircir sa feuille de match. Le meneur All-Star prend 4 rebonds sur la première minute, puis donne deux passes de suite à Alex Len, qui conclut près du cercle. Le duel entre Domantas Sabonis et Len anime ce début de rencontre dominé par les Wizards (22-19).

Sabonis est inarrêtable (11 points, 9 rebonds déjà !) mais les seconds couteaux de Washington, comme Davis Bertans et Ish Smith, sont bien dans leurs baskets, et ils exécutent leurs systèmes à la perfection. Après douze minutes, Washington est toujours en tête (36-31).

Sabonis résiste

Les joueurs de Nate Bjorkgren remettent le pied sur l’accélérateur, et Sabonis, puis Caris LeVert viennent chercher le cercle pour bousculer la peinture locale. Bertans n’hésite pas une seconde pour artiller de loin, et l’ancien shooteur de Vitoria fait parler la poudre. Westbrook lâche plus de caviars que de points pour l’instant (8 passes déjà pour seulement 4 points), et il donne un sacré coup de boost aux siens en poussant l’équipe à jouer sur un rythme élevé (55-51).

T.J McConnell tente de réorganiser le jeu de sa franchise, et l’ancien Sixer fait un excellent travail dans la gestion du ballon, parfait dans son rôle de chef d’orchestre sorti du banc. LeVert va tenter de provoquer des fautes sur Daniel Gafford, mais le jeune pivot local lui colle deux bâches de suite, et fait se lever le peu de fans présents dans la salle. A ses côtés, Bradley Beal va coller un gros dunk sur la truffe de Sabonis, qui semble sonné sur le coup. Avec un Westbrook déjà à 14 passes et 12 rebonds, les Wizards plantent 44 points dans ce quart-temps, pour rejoindre les vestiaires avec un beau matelas d’avance (82-66).

Westbrook, l’hippo glouton

Sans surprise, Westbrook passe rapidement la barre du triple-double (son 178e en carrière) et il semble déterminer à faire jouer les autres. Comme Rui Hachimura qui s’en va claquer un dunk en transition sans que la défense adverse ne fasse d’effort (103-80). Les Pacers sont sonnés, et Coach Bjorkgren tente des coups avec des joueurs du bout du banc. Ses choix n’apportent rien et son équipe est toujours à la rue après trois quart-temps (122-102).

Malgré cette confortable avance, Westbrook reste sur le terrain, et il continue d’attraper tous les rebonds et de distribuer le jeu. A ses côtés, Bertans en remet une couche de loin, bien suivi par Chandler Hutchinson, qui se gave des passes de Westbrook. L’orgie offensive de Washington se poursuit, et Westbrook décroche son record de rebonds en carrière (21 rebonds), et avec sa 24e (!) passe décisive, il va chercher un record de franchise (50 passes pour les Wizards). Après avoir sorti la panoplie complète en attaque, les Wizards prennent un succès de plus à domicile (154-141), et comme les Bulls ont encore perdu, le « play-in » leur tend les bras !