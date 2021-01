Sous les ordres de Nate Bjorkgren, Malcolm Brogdon fait le plein de confiance

Auteur de son nouveau record de points (35) cette nuit, dans la victoire des Pacers face aux Rockets, Malcolm Brogdon pratique actuellement le meilleur basket de sa carrière. Une aubaine pour sa franchise, confrontée à l’absence de T.J. Warren, récemment opéré du pied gauche.

Preuve en est, depuis le début de cette saison 2020/21, le meneur de 28 ans tourne à près de 24 points, 4 rebonds, 7 passes et 2 interceptions en huit matchs, à des pourcentages de 52% aux tirs, 47% à 3-points et 87% aux lancers. Mieux encore, en trois rencontres disputées depuis le passage à la nouvelle année, il affiche des moyennes de quasiment 30 points, 4 rebonds, 8 passes et 3 interceptions, à 54% aux tirs, 60% à 3-points et 89% aux lancers !

Aux côtés de Victor Oladipo, Domantas Sabonis et Myles Turner, avec qui il forme un quatuor tout aussi redoutable que complémentaire, le Rookie de l’année 2017 se régale dans le système de Nate Bjorkgren.

Débarqué de Toronto cet automne, le nouvel entraîneur d’Indianapolis semble avoir compris comment maximiser toute l’étendue des qualités de son joueur, enthousiaste à l’idée de cette collaboration en octobre dernier et qui continue de l’être, deux mois plus tard, comme confié récemment à l’IndyStar.

« Je vais continuer à répéter durant toute la saison à quel point nous sommes bien coachés, pour que les gens le comprennent. Afin qu’ils se rendent compte à quel point [Nate Bjorkgren] met tout le monde dans les meilleures dispositions possibles, pour qu’ils jouent leur jeu et s’appuient sur leurs forces. »

Un niveau de confiance à son paroxysme

Lui aussi épanoui dans l’Indiana en cette entame d’exercice, Victor Oladipo se satisfait logiquement de l’excellente forme dans laquelle se trouve son partenaire de « backcourt », comme expliqué à ESPN cette nuit.

« Je pense qu’il se sent à l’aise dans notre attaque et avec le coach. Il sait où se placer pour obtenir ses tirs et quand il doit être agressif. Il joue très bien en ce moment et nous aurons besoin de lui à ce niveau toute la saison. »

En pleine confiance, Malcolm Brogdon rayonne offensivement mais aussi défensivement. Sa fin de match réussie contre Houston en est la dernière preuve, après celle déjà réussie contre la Nouvelle-Orléans (« game winner »).

En plus d’avoir eu à se coltiner James Harden en défense toute la soirée (15 points, à 5/14 aux tirs), il s’est permis d’inscrire 5 des 8 derniers points de son équipe, dont le 3-points qui a remis définitivement les Pacers devant, à 2 minutes 20 du buzzer final. Symbole de sa propension à répondre présent même dans les moments chauds.

« Mon équipe me fait confiance quand j’ai le ballon, et mon coach aussi. Ces tirs tombaient déjà dedans cet été et en présaison » conclut-il ainsi.