Un contrat de quatre ans pour Luca Vildoza avec les Knicks

La colonie argentine de NBA se repeuple très vite car après un petit trou d’air, Luca Vildoza va rejoindre ses compatriotes Facundo Campazzo et Gabriel Deck dans la Grande Ligue, le meneur s’étant engagé avec les Knicks.

D’après ESPN, il a paraphé un contrat de 13.6 millions de dollars sur quatre ans mais seule la première saison (actuelle) est garantie, les trois prochaines étant donc activables à la discrétion du club. New York veut ainsi voir le meneur de Baskonia (25 ans, 1m90) à l’œuvre lors des Jeux olympiques, mais également de la Summer League et pendant le « training camp » et se laisse surtout de la flexibilité en vue de la prochaine free agency.

Champion d’Espagne et MVP de la finale de la ligue espagnole avec son club de Baskonia l’an passé, Luca Vildoza tournait cette saison à 10.1 points et 3.4 passes décisives de moyenne en Euroleague.

Pour s’engager avec les Knicks, ce vrai dynamiteur sur les lignes arrières a négocié un « buyout » avec son club mais son arrivée à New York pourrait prendre du temps, étant donné le contexte sanitaire, mais également les délais liés aux visas. Ça semble donc plutôt être une signature pour le futur à New York, sur un poste en chantier.