Isaac Okoro lâche enfin les chevaux

À moins de deux semaines de la fin de la saison régulière, Isaac Okoro semble trouver son rythme avec les Cavs.

Depuis cinq matchs, le rookie tourne ainsi à près de 18 points, 4 rebonds et 2 passes décisives de moyenne. Certes, son adresse de loin (27% sur la période) est toujours faible mais l’ancien d’Auburn, qui a connu une grosse irrégularité offensive toute la saison, n’est jamais descendu sous la barre des 10 points et il vient, surtout, de signer la meilleure prestation de sa carrière face aux Suns, la nuit dernière.

Auteur de 32 points et 6 passes en 47 minutes (!) contre Phoenix, à 10/16 aux tirs, 3/4 à 3-points et 9/9 aux lancers-francs, Isaac Okoro n’a, certes, pas pu empêcher la défaite de Cleveland contre la meilleure équipe de la ligue. Toujours est-il que les coéquipiers de Devin Booker et Chris Paul ont dû cravacher pour s’extirper, après prolongation, du piège tendu par la franchise de l’Ohio, emmenée notamment par son ailier de 20 ans.

Des progrès significatifs en attaque

Aux côtés du régulier Collin Sexton (29 points, 7 rebonds, 7 passes), l’inconstant Isaac Okoro n’a eu de cesse d’agresser toute la soirée la défense des Suns, pour aller chercher ses points dans la peinture mais également à 3-points, en sanctionnant ses défenseurs qui lui laissaient trop d’espace derrière l’arc.

« J’ai simplement fait en sorte d’être plus agressif [hier soir] », analysait-t-il après coup, à Cleveland.com. « En cherchant à attaquer la peinture, à aller vers le cercle et la ligne des lancers-francs, pour ensuite trouver mes coéquipiers. J’estime être un joueur polyvalent. Je fais tout mon possible pour aider mon équipe à l’emporter. »

Sans Darius Garland, Isaac Okoro a aussi séduit dans l’organisation du jeu, en tant que principal porteur du ballon avec Collin Sexton. Un rôle dans lequel son coach J.B. Bickerstaff souhaitait davantage le voir.

« Le coach et moi avons discuté récemment pour que je sois plus souvent utilisé dans des situations de pick-and-roll », racontait le natif d’Atlanta à l’Akron Beacon Journal. « J’adore ça et c’est ce que je voulais depuis le début : être simplement capable de jouer en sortie de pick-and-roll et attaquer les intérieurs adverses, car j’estime être plutôt bon dans ce domaine. »

Une confiance grandissante, qui laisse entrevoir tout son potentiel

Plus confiant et entreprenant que jamais, à l’image de ce « stepback » à 3-points dans le premier quart-temps, de son « euro-step » dans le troisième quart-temps ou de son « and-one » puis de sa pénétration pour envoyer les deux équipes en prolongation dans la dernière minute de la partie, Isaac Okoro a donc livré un match plein des deux côtés du terrain. Car il ne faut pas oublier, non plus, qu’il a dû se coltiner Devin Booker et Chris Paul en défense.

Méritant, de ce fait, les « MVP ! MVP ! » des 4 000 fans présents à la Rocket Mortgage FieldHouse. « La ville et les fans me soutiennent, c’était vraiment génial qu’ils scandent ça », confiait le 5e choix de la Draft 2020. « J’aurais simplement aimé que nous décrochions la victoire, car c’est tout ce qui compte à mes yeux. »

Projet sur le long terme des Cavaliers, Isaac Okoro démontre match après match pourquoi les Cavs l’ont drafté en novembre dernier. Appelé à incarner le futur de la franchise de l’Ohio, aux côtés de Collin Sexton, Darius Garland et Jarrett Allen, le rookie semble disposer d’un potentiel important, ce qui ravit forcément J.B. Bickerstaff.

« Ce qui me surprend le plus avec lui, c’est qu’il n’a jamais peur de quoi que ce soit, malgré son jeune âge », notait le coach de Cleveland, hier soir. « Rien n’est trop grand pour lui. [Hier soir], nous lui avons demandé d’être agressif et de nous porter en attaque, en plus de lui demander de défendre sur Chris Paul et Devin Booker. Et il n’a pas bronché. Il s’est simplement contenté de jouer et de se battre. C’est tout ce que nous espérions obtenir de lui lorsque nous l’avons drafté. Nous plaçons beaucoup d’espoirs en lui, grâce à sa combativité et son envie. En espérant que [le match d’hier soir] va le propulser vers la bonne direction. »

Un développement progressif

À l’instar de leur entraîneur J.B. Bickerstaff, les coéquipiers d’Isaac Okoro se réjouissent également d’observer le développement de leur ailier, en cette fin de saison sans pression.

« Je pense que c’était typiquement l’un de ces moments où il a su qu’il avait trouvé sa place », livrait ainsi Jarrett Allen. « Et je pense qu’il a enfin trouvé ce niveau d’agressivité qui peut l’aider à avancer. »

« Je lui dis juste : ‘Si tu penses que c’est une bonne passe, alors fais-la. Mais si tu penses que c’est un bon shoot, alors prends-le. N’hésite pas, joue simplement et laisse ton instinct faire le reste’ », rapportait de son côté Collin Sexton. « Et c’est ce qu’il a fait. Il a joué de manière libérée. Rien n’est impossible pour lui. Et que dire de sa combativité… Surtout en défense, il a compliqué la vie de [Devin Booker]. En attaque, il nous a aussi beaucoup apportés. C’est notre ‘Mr. Two-Way’. »

Il reste désormais sept matchs à Isaac Okoro pour davantage grandir avec les Cavaliers, en 2020/21. Avant d’entamer une intersaison synonyme, pour lui, de travail acharné.

« Nous allons tout faire pour l’impliquer et le responsabiliser davantage en attaque », annonçait en ce sens J.B. Bickerstaff, soucieux du bon développement de son jeune joueur. « Dès qu’il arrive dans la peinture avec le ballon en sortie de pick-and-roll, il peut créer le jeu et lire correctement les défenses adverses. Donc voilà ce qu’il va faire de plus en plus souvent. Sa patience et son sang-froid dans la raquette sont vraiment de très, très bonnes choses. Et je pense que ce n’est juste plus qu’une question de temps avant qu’il ne trouve définitivement sa place. […] Dans l’espoir qu’il connaisse un bel été, ce processus va s’accélérer la saison prochaine. Mais ce sera énorme pour lui s’il parvient, déjà, à connaître un certain succès et trouver son momentum, avant le début de l’intersaison. »