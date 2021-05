Programme du soir | Les Lakers à la 7e place de l’Ouest ?

Ça va jouer dur pour les places en « play-in », à l’Est entre Washington et Indiana (01h00) ou à l’Ouest entre New Orleans et Golden State (01h30). Philadelphie va tenter de consolider sa 1ère place face aux Bulls (03h00).

Match également important pour le classement, entre Memphis et New York (03h00, beIN Sports Max 4) alors que Utah peut continuer son chassé-croisé avec Phoenix en s’imposant face à San Antonio (04h00).

