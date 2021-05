Pas de LeBron James pour le duel face aux Nuggets

Sur six défaites en sept matchs, les Lakers sont actuellement en danger et peuvent tomber à la 7e place de l’Ouest cette nuit, en cas de revers face à Denver et de victoire de Portland à Atlanta.

Los Angeles devra d’ailleurs faire sans LeBron James, qui a réveillé sa blessure à la cheville la nuit dernière.

Même si cela mettrait son équipe en position de jouer ce « play-in » dont il se serait bien passé, le « King » doit surtout se soigner avant la fin de la saison régulière. En faisant l’impasse sur le match de ce soir, il aura ainsi trois jours pour se remettre en forme, alors que les Lakers ne rejouent pas avant jeudi, face aux Clippers.

Il aura d’ici là l’occasion de s’entraîner avec ses coéquipiers et de faire du cinq-contre-cinq, ce que Frank Vogel n’avait pas pu mettre en place avant son retour. Pourquoi ? Sans doute parce que LeBron James espérait engranger des victoires face à des cibles faciles, les Kings et les Raptors, avant un enchaînement de matchs particulièrement compliqué (Denver, LA Clippers, Portland, Phoenix et New York). Sauf que Los Angeles a perdu contre Sacramento et Toronto et que ça a considérablement compliqué les plans du MVP des dernières Finals.

Sans compter que Dennis Schröder est désormais à l’isolement, peut-être pour toute la fin de la saison régulière…