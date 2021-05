Marvin Bagley III déterminé à finir ce qu’il avait commencé

Près de trois ans après la Draft 2018, Marvin Bagley III souffre toujours d’avoir été choisi avant Luka Doncic, voire Trae Young. Les Kings ont raté le coche ce soir-là, et pour ne rien arranger, l’ancien intérieur de Duke est fragile, et il multiplie les passages à l’infirmerie. Comme cette saison, puisqu’il vient de rater 22 rencontres de suite après s’être fracturé la main gauche, en… s’accrochant le doigt dans un maillot !

Mais le voilà de retour pour les deux dernières semaines de saison régulière, et face à Luka Doncic justement, il s’est montré sous son meilleur visage, compilant 23 points et 9 rebonds dans la victoire des Kings face à Dallas (111-99).

C’est la preuve qu’il ne prend pas cette fin de saison sans enjeu à la légère, et qu’il veut justifier la confiance de ses dirigeants. Ils ne l’ont pas transféré la soir de la « trade deadline » et ils ont validé sa 4e année de contrat à 11.3 million de dollars pour 2021/22.

« C’est plus facile de revenir pour les neuf derniers matches en se disant qu’on n’est pas prêt et d’attendre l’intersaison, et la saison prochaine » rappelle Luke Walton à The Athletic. « C’est une période très importante pour Marvin, et c’est malheureux pour Marvin car il réalisait sa meilleure saison en carrière avant sa blessure. Il avait réalisé de beaux progrès que ce soit dans la compréhension du jeu, son adresse à 3-points, et ces choses qui viennent avec l’expérience. C’est bien, même s’il reste peu de matches, qu’il soit capable de revenir et qu’il profite de cette expérience pour l’intersaison. »

« Il a un talent singulier en NBA, et ça ne passera jamais inaperçu »

De’Aaron Fox et Harrison Barnes absents, et sans doute désormais Tyrese Haliburton (sorti sur blessure), Marvin Bagley III va logiquement recevoir plus de ballons, et sa seule présence permet d’apporter de l’alternance en attaque. « Il s’est lui-même remis dans le rythme en s’intégrant dans la structure de l’attaque » apprécie son coach. « On a commencé à lancer des fausses pistes sur des sorties de temps-mort pour le servir sur sa main gauche, et il a vraiment fait du beau boulot pour finir en force, malgré les contacts. Et plus il a commencé à être bien, plus on l’a servi, et il a fait du bon boulot en laissant le jeu venir à lui, sans forcer. Ce n’est pas parce qu’un système est pour vous, qu’il faut shooter. Si c’est ouvert, il faut le prendre, et si le système échoue, il faut être prêt à créer et à passer. »

« Très satisfait » d’avoir la confiance du staff, l’intérieur a reçu les encouragements et les félicitations de Buddy Hield. « Sortir un match comme ça, face à Dallas, il faut lui tirer notre chapeau. Comme je lui répète toujours, il doit rester actif et s’appuyer sur son énergie et ses qualités athlétiques. Il a un talent singulier en NBA, et ça ne passera jamais inaperçu. »

Le mot de la fin pour Marvin Bagley III, qui espère en avoir terminé avec les galères et les blessures idiotes. « J’ai tellement d’amour et de passion pour le basket… Je veux simplement jouer et finir la saison à fond pour mes coéquipiers, pour finir ce que j’avais commencé. C’est mon seul état d’esprit pour les deux dernières semaines : me donner à fond et donner le maximum pour qu’on gagne. Je prends juste du plaisir en le faisant, et on prend du plaisir en le faisant ensemble. »