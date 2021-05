Les Kings, bête noire des Mavs !

Et si les Kings étaient la bête noire des Mavericks ? Rick Carlisle s’est peut-être posé la question après cette nouvelle prestation ratée face aux Californiens, ponctuée par son expulsion et celle de Luka Doncic en toute fin de match alors que Kristaps Porzingis manquait de son côté à l’appel.

Cet en effet la deuxième fois en trois saisons que Sacramento se paie le luxe de « sweeper » Dallas en saison régulière. Cette fois, ce sont Buddy Hield (27 points, 6 rebonds, 3 passes) et Marvin Bagley III (23 points, 9 rebonds) qui ont brillé.

Des Mavs à réaction

L’intérieur montre la voie en lançant les siens sur un 8-0 d’entrée avec un missile à 3-points. Tyrese Haliburton s’illustre à son tour avec un panier de loin et un 2+1. Les dunks de Dwight Powell et le panier derrière l’arc de Luka Doncic ne suffisent pas (14-16), car Buddy Hield a lui aussi réglé la mire, et envoie trois paniers à 3-points pour relancer les siens (22-32).

Alors que rien ne va pour Dallas, Luka Doncic et Rick Carlisle prennent une première technique chacun. On croit alors à l’électrochoc, le Slovène alignant un panier et un service pour le 3-points de Josh Richardson, qui égalise dans la foulée (39-39). Mais l’euphorie ne dure pas longtemps et Sacramento reprend les devants, porté par les cinq paniers dont deux dunks avant la pause signés Marvin Bagley III (47-56) pendant que Richaun Holmes termine la première mi-temps avec un 2+1 (54-61).

Delon Wright et Buddy Hield pour porter le coup fatal

Avec son énergie habituelle, Richaun Holmes reprend tambour battant après le repos en scorant à son tour trois paniers dont un alley-oop rageur avec la faute en prime, bien décidé à enfoncer des Mavs clairement pas dans un bon soir (63-70). La paire Hield-Bagley prend le relais en inscrivant 13 points de suite. Sacramento est alors récompensé de ses efforts en passant à +17 sur un lay-up de Marvin Bagley III (70-87).

Luka Doncic tente de relancer la machine avec l’aide de Boban Marjanovic, et n’est pas loin de réussir son coup. Dallas repasse en effet sous la barre des dix points d’écart, mais les Kings ont les ressources pour répondre, par deux lay-ups coup sur coup de Delon Wright ou sur deux missiles de Buddy Hield pour repousser le danger (97-106).

Alors que Delon Wright vient pratiquement sceller la victoire des Californiens avec deux paniers supplémentaires, Luka Doncic et Rick Carlisle récoltent chacun une seconde technique, synonyme d’expulsion, qui vient ponctuer un match clairement à oublier pour Dallas, battu 111-99.