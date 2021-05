Dejounte Murray de plus en plus complet

En compilant quatre triple-double cette saison, Dejounte Murray n’a pas fait exploser les compteurs de la ligue. Sauf les siens et ceux des Spurs. Car avant cet exercice 2020/2021, le meneur de jeu de San Antonio n’avait jamais réussi un tel match.

Et là, avec quatre occurrences, il entre déjà dans les livres d’histoire de la franchise texane. Seuls David Robinson (1993-94) et Johnny Moore (1984-85) avaient déjà affiché au moins quatre triple-double dans une saison et Murray égale même déjà le total en carrière de Tim Duncan !

« Il coche toutes les cases de ce que les gens attendent de lui »

« Je suis un peu surpris mais, en même temps, pas tant que ça, car je sais à quel point il bosse », livre son coéquipier Drew Eubanks pour le San Antonio News Express. « Je sais à quel point c’est un excellent joueur, sur qui on peut toujours s’appuyer. »

Avec 15.9 points, 7.2 rebonds et 5.4 passes de moyenne, Murray réalise tout simplement la meilleure saison de sa jeune carrière et il confirme les promesses aperçues il y a quelques années, qui furent seulement arrêtées par sa grave blessure (déchirure d’un ligament du genou) en 2018/2019.

« Il progresse. Il coche toutes les cases de ce que les gens attendent de lui : être un meneur de jeu ainsi que le leader de cette équipe », confirme Lonnie Walker IV. « Il joue avec confiance. Il shoote, il passe, il va au rebond. Il fait un travail remarquable », ajoute Gregg Popovich.

Grand fan de Russell Westbrook

Et ça va continuer puisqu’avec l’absence de Derrick White jusqu’à la fin de la saison, ses responsabilités vont encore grandir. Comme il souhaite « faire tout ce qui est nécessaire pour gagner les matches », Murray se rapproche du discours du maître du triple-double : Russell Westbrook, qui va prochainement devenir le joueur en ayant le plus accumulé dans l’histoire de la NBA, devant Oscar Robertson.

« On est toujours fan d’un joueur comme ça, de quelqu’un qui donne tout à ce sport », raconte le joueur des Spurs en évoquant son homologue de Washington. « Il écrit l’histoire devant nos yeux. Sa passion, son sens de la compétition chaque soir, c’est énorme. On veut voir ça, j’ai signé pour ça. Je veux être en NBA pour affronter les meilleurs. »