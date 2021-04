Programme du soir | Le sprint final pour les playoffs a débuté

À distance, Dallas va tenter d’assurer à Detroit (01h00) tandis que Brooklyn, sans James Harden mais également Kyrie Irving, se rend de son côté chez les Pacers dans le même temps.

Les Bucks et les Pelicans ont également tout intérêt à ne pas trébucher, respectivement à Houston (02h00) et Oklahoma City (03h00) alors que la soirée se termine à Denver, qui accueille Toronto (03h00, beIN Sports 1).

