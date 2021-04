Stats & Highlights | Le Jazz et les Blazers en démonstration, les Cavaliers chutent encore

C’était un des chocs de la soirée. Encore une fois, Memphis et Portland devaient s’expliquer et ce sont les Blazers qui ont eu le plus d’arguments. Grosse et large victoire de Portland.

Même constat en Californie avec un Jazz, pourtant privé de deux All-Stars, qui a allumé de partout les pauvres Kings. Enfin, l’espoir était déjà mince depuis quelques jours mais le « play-in » s’écarte encore pour les Cavaliers, qui enchaînent une quatrième défaite de suite. Ce n’est pas officiel, mais ça tiendrait du miracle…

Cleveland – Orlando : 104-109

Avec plus de maîtrise, le Magic aurait pu plier l’affaire bien avant les ultimes secondes. En début de dernier quart-temps, à moins de 11 minutes du terme, Orlando menait de 23 points, après un panier de R.J. Hampton.

Mais les Cavaliers vont fournir un énorme effort pour revenir en passant un 41-18. Kevin Love, à 3-pts, égalise à 104 partout. Il reste alors 45 secondes à jouer quand Cole Anthony marque le panier qui tue le match. Le rookie, 12 points en dernier acte, va ensuite conclure sur la ligne des lancers-francs et le Magic s’impose. Le « play-in » s’éloigne de plus en plus pour Cleveland.

Cavaliers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 35 2/11 2/10 0/0 0 10 10 6 1 3 1 0 6 15 C. Osman 32 6/13 1/5 6/6 2 2 4 3 5 0 2 0 19 17 I. Okoro 37 4/12 1/4 6/6 3 2 5 2 2 4 0 0 15 18 J. Allen 37 7/12 0/1 3/6 6 7 13 1 2 1 0 2 17 26 D. Garland 39 10/24 2/9 3/4 0 2 2 10 1 4 6 0 25 20 D. Wade 13 1/3 1/3 0/0 1 2 3 2 2 0 0 0 3 6 M. Kabengele 11 3/4 2/3 0/0 1 2 3 2 0 0 0 0 8 12 D. Dotson 19 3/6 2/5 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 8 7 B. Thomas 14 1/6 1/4 0/2 0 4 4 2 0 0 0 1 3 3 J. Martin 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 Total 37/92 12/44 18/24 13 32 45 30 15 12 11 3 104 Magic / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Okeke 27 7/12 3/6 1/2 0 3 3 3 3 3 2 2 18 21 J. Ennis III 23 2/4 1/1 3/4 1 7 8 2 1 0 3 0 8 12 W. Carter Jr. 21 2/5 0/0 1/2 1 6 7 2 5 1 1 2 5 12 C. Anthony 31 6/12 1/4 5/5 1 3 4 3 3 0 5 0 18 14 G. Harris 34 9/16 1/4 0/0 0 6 6 7 3 0 0 1 19 26 D. Hall 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 M. Wagner 9 1/3 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 M. Bamba 24 4/9 1/5 0/0 3 4 7 2 2 1 2 2 9 14 C. Randle 17 4/7 2/4 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 10 12 R.J. Hampton 20 2/5 0/1 0/2 0 7 7 2 2 1 0 0 4 9 D. Bacon 31 6/12 1/3 3/5 1 2 3 2 0 1 1 0 16 13 Total 43/85 10/29 13/20 9 40 49 26 21 9 15 7 109

Memphis – Portland : 109-130

Pour la première fois depuis un bon moment et face à un adverse qu’ils connaissent très bien, les Blazers ont joué un match solide, dans tous les domaines, du début à la fin. Adroits, Damian Lillard et ses coéquipiers ont pris jusqu’à 33 points d’avance en première période.

La pause n’a pas permis aux Grizzlies de réagir. Certes, l’écart va se réduire, à 17 points, mais les Blazers ne vont jamais perdre le contrôle de la partie et facilement gagner ce match, si important au classement pour la 7e place de l’Ouest.

Grizzlies / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Anderson 21 1/5 0/1 4/6 0 4 4 3 0 3 1 0 6 9 D. Brooks 22 6/10 1/4 5/5 0 2 2 1 5 1 2 0 18 16 J. Valanciunas 25 8/13 1/2 2/2 1 5 6 1 3 0 1 1 19 21 J. Morant 28 3/11 2/4 2/2 0 3 3 8 1 1 4 1 10 11 G. Allen 22 3/7 1/3 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 7 7 J. Winslow 16 1/3 0/0 3/4 0 3 3 3 1 0 1 2 5 9 B. Clarke 19 3/7 0/1 2/2 4 6 10 0 0 1 0 0 8 15 J. Jackson Jr. 24 4/15 2/10 3/4 1 4 5 2 5 0 0 2 13 10 K. Tillie 6 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 X. Tillman 6 2/2 0/0 1/1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 5 T. Jones 6 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 J. Konchar 6 0/0 0/0 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 4 D. Bane 19 3/9 2/4 0/0 2 0 2 0 3 0 0 0 8 4 D. Melton 22 2/4 0/2 2/2 0 3 3 3 1 1 1 0 6 10 Total 37/88 9/32 26/30 8 36 44 26 21 7 11 6 109 Trail Blazers / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Covington 32 0/6 0/4 0/0 1 5 6 1 4 1 1 2 0 3 N. Powell 37 8/14 2/6 6/6 2 3 5 4 3 1 2 1 24 27 J. Nurkic 21 5/10 0/0 5/6 1 8 9 0 0 1 2 1 15 18 D. Lillard 31 6/15 2/9 9/9 0 3 3 5 2 2 3 0 23 21 C. McCollum 34 10/15 4/6 2/3 0 4 4 6 3 1 1 0 26 30 C. Anthony 23 7/11 4/6 0/0 0 6 6 0 3 0 0 0 18 20 H. Giles III 3 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 R. Hollis-Jefferson 15 1/2 0/0 0/0 2 2 4 2 2 0 0 1 2 8 K. Blevins 2 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 N. Little 6 1/3 0/2 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -1 E. Kanter 11 3/4 0/0 0/0 2 6 8 1 1 0 0 0 6 14 A. Simons 21 3/8 2/5 0/0 0 2 2 1 1 1 0 1 8 8 C. Elleby 3 0/1 0/0 2/2 2 0 2 2 1 0 0 0 2 5 Total 45/92 15/40 25/28 11 40 51 23 20 7 10 6 130

Sacramento – Utah : 105-154

Un feu d’artifice. Voilà comment on pourrait résumer la prestation du Jazz, pourtant privé de deux artificiers majeurs (Donovan Mitchell et Mike Conley), à Sacramento. Le leader de l’Ouest a frappé fort dès le début de match et en deuxième quart-temps, les Kings ont été inondés (46-17).

Il faut dire qu’en shootant à 24/41 à 3-pts (64%), les coéquipiers de Rudy Gobert ont été impressionnants de réussite. Les titulaires ont pu se reposer en seconde période, laissant Derrick Favors, Ersan Ilyasova et les autres remplaçants en profiter dans cette soirée très, très tranquille.