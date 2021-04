Les Knicks font craquer les Bulls

Les voilà déjà repartis ! Battus lundi par les Suns, qui ont mis fin à leur série de neuf succès, les Knicks ont fait preuve d’une grande lucidité dans le dernier acte face à Chicago pour renouer avec la victoire cette nuit.

Avec les ingrédients qui font la réussite du collectif de Tom Thibodeau cette saison, un grand Julius Randle (34 points, 7 rebonds), un RJ Barrett toujours aussi solide (22 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) et Immanuel Quickley en facteur X en début de quatrième quart-temps.

Chicago fait de la résistance

Les 3-points de la paire Bullock-Barrett suivi des cinq points inscrits par Julius Randle donnent rapidement le ton (19-8). L’intérieur All-Star enchaîne avec un nouveau panier près du cercle puis un missile derrière l’arc pour porter la marque à 26-10. Le duo Markkanen-Vucevic limite la casse après 12 minutes (32-19), et après avoir laissé passer l’orage, Chicago se reprend.

Le dunk du Finlandais et le 3-points du Monténégrin relancent les Bulls. A leur tour, Nikola Vucevic, Patrick Williams et Coby White trouvent de l’adresse de loin et se relaient pour ramener Chicago à -3 peu avant la pause (51-48). Les hommes de Billy Donovan prennent ensuite la tête suite à un 9-0 au retour des vestiaires (58-59) mais les locaux répondent dans la foulée avec la même série, suite aux 3-points de RJ Barrett et Julius Randle (67-59).

Le coup de boost précieux d’Immanuel Quickley

Thaddeus Young enchaîne deux paniers et un service pour Nikola Vucevic avant de passer le relais à Garrett Temple qui plante un 3-points avant de trouver Lauri Markkanen pour un 2+1 qui maintient le suspense à l’approche du dernier acte (74-75).

Sous pression, NYC sort alors une grosse séquence pour se rassurer : un 15-2 porté par un Immanuel Quickley inarrêtable (11 points !) et marqué par le alley-oop entre Derrick Rose et Obi Toppin (91-77). Cette fois, les Bulls ont un genou à terre, et doivent subir le nouveau dunk d’Obi Toppin et les drives incisifs de Derrick Rose et RJ Barrett (99-84).

Les 3-points de Reggie Bullock et RJ Barrett viennent sceller le suspense dans la foulée, permettant notamment à Frank Ntilikina de fouler le parquet en toute fin de match, conclue sur le score de 113 – 94 pour la 35e victoire des Knicks cette saison.