Pour la première fois dans le sport, les Warriors lancent leur propre collection de NFT

L’engouement autour des NFT ne s’essouffle pas, et les Warriors ont décidé de proposer une alternative à NBA Top Shot, en lançant leur propre collection sur la plateforme OpenSea.

C’est la première équipe professionnelle à se lancer sur ce terrain. « C’est la voie de l’avenir » a réagi Brandon Schneider, le président de la franchise. « On étudie le meilleur moyen pour nous d’être impliqués, tout en créant quelque chose pour nos fans. Le NFT existe depuis des années, mais il est devenu vraiment populaire et grand public cette année. Le déclic pour nous a été de voir comment NBA Top Shot a explosé. »

On rappelle le principe du NFT : c’est un bien numérique authentifié dans la blockchain. Il est parfaitement unique, et depuis que la NBA s’est associé à Dapper Labs, on estime que le chiffre d’affaires a atteint les 500 millions de dollars en quelques semaines ! Côté Warriors, on a étudié le marché, et on a donc opté pour OpenSea qui n’accepte que l’Ether comme cryptomonnaie.

Pour cette première, les Warriors ont décidé de créer une version numérique de leurs différentes bagues de champion NBA, mais également de places de matches mythiques, comme celui face aux Grizzlies du 13 avril 2016. C’est ce soir là que Golden State avait remporté sa 73e victoire en saison régulière, effaçant le record des Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Au total, il y a donc 300 NFT disponibles.

Ces « objets » sont mis en vente aux enchères, et une partie de la vente sera reversée à la Warriors Community Foundation, qui s’engage pour l’égalité des chances en matière d’éducation dans la Baie de San Francisco.