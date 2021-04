Damian Jones a convaincu les Kings

Damian Jones dans la raquette des Kings jusqu’en 2022. Selon le Sacramento Bee, qui a confirmé l’information d’Adrian Wojnarowski, les Californiens ont en effet transformé les contrats de dix jours de l’intérieur en contrat régulier pour le restant de la saison et la suivante.

Arrivé début avril à Sacramento après son court passage chez les Lakers, Damian Jones a dû se contenter de six apparitions avec les Kings pour des moyennes modestes d’environ 4 points et 4 rebonds en 15 minutes de jeu.

Face aux Mavs il y a deux jours, il a signé l’une de ses meilleures performances de l’année, au bon moment donc, avec 8 points et 7 rebonds. Dans ce match, il a manqué deux tirs, deux grosses tentatives de poster, pour rappeler à ses dirigeants son potentiel athlétique.

« Je sais qu’il a encore été bon ce soir », qualifiait Luke Walton après cette rencontre, sans savoir en revanche ce que la franchise comptait faire. « Il est actif, grand, il attaque le cercle et c’est ce qu’on attend. Les dirigeants et moi parlons en permanence. J’ai donné mon avis à son sujet, c’est vraiment à eux de décider ce qu’ils en font. On lui a donné une opportunité et il a fait un très bon travail. »

Le 30e choix de la Draft 2016 a effectué ses trois premières saisons chez les Warriors, avant de tenter de s’imposer chez les Hawks l’année suivante. Cette année, avant les Lakers et les Kings, il avait démarré avec les Suns.

À noter que dans le même temps, les Kings ont coupé Chris Silva, ce qui pourrait permettre de basculer le « two-way contract » de Chimezie Metu en contrat régulier.