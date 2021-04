Christian Wood pense déjà au contrat max qu’il peut obtenir en 2023

Avant de subir une grosse entorse à la cheville droite, Christian Wood était le leader d’une équipe à la lutte pour la course aux playoffs puisque Houston présentait un bilan de 11 victoires pour 10 défaites. Pendant cette série de matchs, l’ancien Piston compilait environ 22 points, 10 rebonds, 1 interception et 1.5 contre en 31 minutes, avec des pourcentages avoisinant les 56% au tir dont 42% de loin et 69% aux lancers.

Malheureusement pour le Rocket, sa cheville l’a obligé à louper 17 matchs durant lesquels ses coéquipiers n’ont jamais trouvé le chemin de la victoire. Et depuis son retour, les résultats collectifs ne sont guère plus brillants mais le joueur de 25 ans continue de montrer tout son potentiel.

Sans James Harden et John Wall pour la fin de saison, Christian Wood se présente comme le leader naturel de cette formation. Dans la défaite face à Minnesota, l’intérieur s’est une fois de plus distingué individuellement avec 24 points, 18 rebonds et 5 passes mais prend la responsabilité de cette défaite suite à une perte de balle décisive dans le dernier quart. « En tant que leader j’ai perdu un ballon qui a mené à un 2+1 pour D’Angelo Russell. Dans ces moments chauds dans le quatrième quart-temps, ça ne peut pas arriver, on sait qu’on doit faire un meilleur boulot en tant qu’équipe pour prendre soin du ballon et je ne pense pas que nous l’ayons fait. […] Je dois mieux exécuter les actions, trouver mes coéquipiers dans leurs spots favoris notamment dans le dernier quart… »

Son contrat expire en 2023

Très bon offensivement avec 21 points et 10 rebonds de moyenne depuis le début de saison, le numéro 35 s’est ainsi forgé une belle réputation de scoreur avec sa capacité à marquer de n’importe où sur le parquet. C’est pourquoi le non-drafté pense qu’il sera un joueur qui méritera le contrat max à la fin de son bail actuel, en 2023.

Actuellement à 13 millions de dollars cette saison avant de monter jusqu’à 14 millions pour sa dernière saison en 2022/23, le Californien de naissance croit en ses capacités de meneur pour la saison prochaine.

« Je me mets une pression sur les épaules. Je veux juste montrer aux fans qu’en cette période d’inflation au niveau des contrats, je pense que je vais être un joueur qui mérite un contrat max et je le crois sincèrement, donc je dois tout donner à chaque match et jouer avec une pression sur les épaules. Je sais que les gars le voient et je dois les porter lors de la prochaine saison » conclut-il ainsi, à propos de ses ambitions financières.