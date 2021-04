Jaylen Brown pousse un nouveau coup de gueule

Avec 67 points sur 115 dans cette défaite face au Thunder, le duo Jaylen Brown – Payton Pritchard a assuré plus de la moitié du scoring des Celtics. C’est dire si Boston a manqué de solutions offensives. Sans l’activité et l’adresse de ces deux éléments, les joueurs de Brad Stevens auraient explosé bien avant le terme de la rencontre.

Oklahoma City restait pourtant sur 14 défaites de suite et Boston avait besoin de se relancer après deux revers d’affilée. Pourtant, jamais les Celtics n’ont semblé montrer une motivation particulière ce mardi soir…

« Putain, on doit jouer avec plus d’urgence ! », lance et regrette Jaylen Brown à Mass Live. « Ce n’était pas le cas, pour je ne sais quelle raison. On doit être plus fier et plus motivé, surtout après notre défaite contre les Hornets il y a deux jours. On s’était fait botter les fesses. On aurait dû être prêt à se donner à fond. On doit allumer ce feu intérieur, montrer cette passion sur le parquet. On en a désespérément besoin. On doit se battre et arrêter de prendre des coups sans répondre. »

« Je sais que les gens sont fatigués d’entendre ça »

Auteur de 39 points, 11 rebonds et 4 interceptions, le All-Star a tout tenté pour éviter ce revers. Mais sans l’aide de Kemba Walker et Jayson Tatum, absents, il était isolé et la machine celte n’a pas fourni les efforts défensifs et collectifs pour lui faciliter les choses.

Bref, les Celtics ont manqué leur match et cette troisième défaite de rang est inquiétante alors que la fin de saison approche avec 10 matches à jouer pour Brad Stevens et sa bande. Jaylen Brown voulait s’écarter du « play-in », mais Boston (6e) et Miami (7e) sont à égalité au classement avec 32 victoires et 30 défaites, et Charlotte (8e) n’est pas si loin avec seulement 1.5 victoire de retard…

« On a des joueurs absents, d’autres blessés, la saison n’est pas facile », poursuit l’arrière/ailier sur le site de la franchise. « Mais je crois en notre franchise, en nos joueurs dans ce vestiaire, donc je pense qu’on peut trouver des solutions. On en est capable. Je sais que les gens sont fatigués d’entendre ça mais tant qu’on ne sera pas à notre meilleur niveau, ce sera compliqué. On ne peut pas attendre les playoffs pour ça, on doit le faire dès maintenant. »

Sauf que, et Jaylen Brown le souligne en disant qu’il se répète encore et encore, depuis le début de saison, les Celtics n’ont jamais été capables d’évoluer à leur meilleur niveau pendant plusieurs semaines de suite…