Les jeunes du Thunder ont du caractère !

Ils l’ont fait ! Quasiment un mois jour pour jour après leur dernière victoire, Oklahoma City a brisé cette spirale négative grâce à une victoire pour l’honneur à Boston.

Leur dernier succès remontant au 31 mars, les joueurs de Mark Daigneault n’étaient plus très loin de boucler un mois complet sans victoire mais Darius Bazley et Luguentz Dort en avaient décidé autrement !

Soulagé d’avoir cassé cette mauvaise dynamique, le Canadien est fier de son équipe et il avait prévenu son compatriote Shai Gilgeous-Alexander avant le match. « J’ai dit aujourd’hui à Shai que nous allions gagner ce match. C’était la mentalité pour cette rencontre : tout donner pour gagner ! On l’a fait en équipe, et c’est génial. »

Pas de record de franchise

Pendant cette période de disette, Oklahoma City a notamment encaissé quelques grosse fessées à l’image du « back-to-back » face à Phoenix puis Portland qui s’était soldée par un -37 contre les Suns et un -48 face aux Blazers.

On se souvient aussi des 38 points d’écart aux Warriors il y a deux semaines. « C’était une série compliquée » a reconnu le jeune coach à Yahoo! Sports. « Nous avons perdu quelques matchs serrés, on s’est fait dominer sur certaines rencontres, nous avons eu quelques matchs où les choses n’allaient pas dans notre sens… Et je les félicite vraiment pour la manière avec laquelle nous avons réagi ensemble. »

Résultat : malgré cette série de 14 revers de suite, record de franchise égalé, le coach en retire du positif.

« J’en parlais avec le GM Sam Presti un soir dans l’avion il y a quelques matchs et il m’a demandé : ‘Au niveau du caractère, qui gagne ton respect dans cette période compliquée ?’ Et la liste était vraiment longue. On a eu une période difficile et c’était un test pour voir le caractère de chacun. C’est l’occasion de montrer qui nous sommes face à l’adversité et je suis impressionné, pas seulement par les joueurs, mais aussi par les personnes qui travaillent pour cette franchise. »

Cette série de 14 défaites consécutives stoppée, ce jeune Thunder sait déjà qu’il ne battra pas un record de franchise puisqu’il ne leur reste plus que 10 matchs à disputer d’ici la fin de saison.