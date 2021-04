Celtics – Suns : le réveil de Kemba Walker

Surement émoussés par leur combat de la veille à Philadelphie, les Suns accusent le coup lors des premières minutes. La franchise de l’Arizona encaisse un 12-1 des Celtics menés par un très bon Kemba Walker auteur de 11 points à un parfait 4/4 au tir. Mais les coéquipiers de Devin Booker (15 points) réagissent directement, et les remplaçants de Phoenix signent un 10-0 pour revenir à hauteur des Celtics (21-21)

Jayson Tatum (15 points) va chercher des points sur la ligne tandis que Marcus Smart, non content de bien défendre sur Devin Booker, participe à l’animation offensive avec de la réussite à 3-points. Après douze minutes, Boston a repris les devants (26-21).

Les Celtics ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisqu’ils signent un 14-0 à cheval sur les deux quarts-temps. On assiste à un vrai match de séries puisque les Suns répondent de nouveau par un 8-0 qui porte la marque de Chris Paul (22 points). Le meneur All-Star est le seul à répondre au show Kemba Walker.

Kemba Walker au-dessus du lot

Car les fans du TD Garden ont droit à un Kemba Walker version Hornets. Saignant sur crossover, incisif pour aller au cercle et efficace derrière l’arc sans oublier de régaler ses partenaires à 3-points, le meneur de Boston offre une de ses meilleures partitions sous le maillot vert. Grâce à lui, son équipe prend le large dans cette rencontre malgré l’absence de Jaylen Brown et un Jayson Tatum complétement en travers au niveau du shoot (53-37).

Et ce n’est pas la mi-temps qui l’arrête. Kemba Walker continue sur sa lancée et montre la voie à Tristan Thompson qui impose sa loi face à Deandre Ayton.

Parfaits jusqu’ici, les pensionnaires du TD Garden atteignent même les 20 points d’avance et on se dit qu’avec un Devin Booker cloué sur le banc à cause d’un problème de fautes, les Suns peuvent vite baisser le rideau.

Chris Paul a essayé en vain

Mais les dauphins du Jazz à l’Ouest s’accrochent. Le duo Mikal Bridges-Chris Paul se démène et joue bien les coups sur contre-attaque pour infliger un 14-2 à leurs adversaires.

Revenu pendant un court instant à moins de 10 longueurs, Monty Williams décide de faire un choix surprenant en remplaçant Chris Paul par Devin Booker. Une stratégie qui ne s’avère pas du tout payante puisque l’arrière écope de sa cinquième faute et les Suns perdent de nouveau du terrain à l’entame du dernier quart (77-65).

Phoenix tente le tout pour le tout avec le retour de Devin Booker alors qu’il reste une moitié de quart-temps à disputer. Malheureusement pour les dauphins de l’Ouest, tout réussit à Kemba Walker. Il va d’abord inscrire un 3-points difficile, alors qu’il cherchait le coup de sifflet, puis provoquer la sixième faute de l’arrière des Suns qui se retrouve contraint de laisser ses partenaires à cinq minutes de la fin. Malgré un Chris Paul qui jette ses dernières forces dans la bataille, les Celtics gèrent tranquillement cette fin de match pour s’imposer 99-86.

C’est leur 7e victoire en 8 matchs. Sans Jaylen Brown, ni Evan Fournier, et c’est évidemment très encourageant.