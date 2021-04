Nike officialise le lancement de la Zion 1

On l’appelait Code Z, mais finalement la première chaussure signature de Zion Williamson se nomme tout simplement Zion 1, et Nike a officialisé son arrivée avec déjà quatre coloris, mais il s’agit d’une vrai collection avec notamment des sweats. Le tout avec son propre logo, et le Z était parfait pour « représenter la vitesse » dixit Jordan Brand.

Pour l’ailier-fort, il était important d’avoir un premier modèle noir et blanc : « Que ce soit votre famille ou vos frères, vous avez besoin d’une base solide pour commencer, et c’est ce que le coloris blanc et noir représente pour moi. Si vous pouvez maîtriser les choses simples, votre potentiel est illimité » explique la star des Pelicans. Ce premier coloris sera disponible le 30 avril.

Ensuite, le 5 mai, place au coloris ZNA censé symboliser la dualité « des qualités qui définissent le jeu de Williamson – puissant et gracieux, fort et doux, sobre et dominant ».

Le 20 mai, place au coloris Noah, bariolé, et elle est inspirée par « les dessins et des griffonnages inspirés des visites du petit frère de Zion chez Nike ».

Enfin, le coloris Marion représente la maison de Williamson en Caroline du Sud, et il sera disponible le 26 mai.

—

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Kyrie 7 « Brainstorm » et dominez le terrain comme Kyrie Irving.