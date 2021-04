Le MVP de la nuit | Terry Rozier s’est démultiplié

L’appétit vient en mangeant pour les Hornets, équipe surprise de la saison. À Charlotte, on ne veut pas entendre parler de « play-in » mais carrément de playoffs, et pour cela, il faut finir dans le Top 6. LaMelo Ball et Devonte’ Graham absents, Terry Rozier se retrouve seul aux commandes pour atteindre cet objectif, et cette nuit, il a sorti, selon son coach, « l’une de ses performances les plus abouties depuis son arrivée aux Hornets« .

Profitant de l’absence de Damian Lillard, l’ancien 6e homme des Celtics a d’entrée casser le premier rideau défensif pour aller défier les intérieurs de Portland. Il est toujours à la limite de la chute, mais sa force, c’est ce premier pas. Il anticipe la passe, et dès qu’il reçoit la balle, il a déjà pris un pas d’avance.

Son premier quart-temps est parfait, et il n’en oublie pas de servir ses coéquipiers comme sur cette passe avec un effet pour Jalen McDaniels. « C’est imprévisible de savoir quand je vais passer du jeu sans ballon ou avec, et les équipes peuvent se concentrer davantage sur moi » explique Rozier, à propos de son jeu de plus en plus complet.

Cette nuit, il frôle le triple-double avec 34 points, 10 passes et 8 rebonds, avec un superbe 7 sur 13 à 3-points. Pour la petite histoire, il devient le premier joueur de l’histoire des Hornets à réussir deux matches de suite avec au moins 25 points et 10 passes. Même Kemba Walker n’y était pas parvenu !

« Je l’ai trouvé génial » résume James Borrego. « Il a donné le ton, mis ses tirs, il est proche d’un triple-double. C’est une performance complète. Il m’avait dit avant le match : « On a besoin de cette victoire, et je vais tout donner, et tu me laisseras sur le terrain aussi longtemps que tu en auras besoin. » Il était déterminé. »

Effectivement, Terry Rozier n’a pas baissé de ton et c’est lui, en fin de match, qui va calmer le baroud d’honneur des Blazers pour assurer la victoire.

« C’est énorme de gagner ce match après avoir perdu les quatre précédents » conclut le meneur alors que Charlotte retrouve un bilan équilibré (29v-29d) et pointe à la 8e place, synonyme de « play-in » pour l’instant. Comme souvenir de ce match ultra-complet, Terry Rozier est reparti avec le maillot de Carmelo Anthony…