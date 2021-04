Quelles solutions pour les Nets après la retraite de LaMarcus Aldridge ?

Arrivé fin mars pour aller chercher une bague de champion qui lui faisait défaut, LaMarcus Aldridge ne poursuivra malheureusement pas l’aventure à Brooklyn. Son surprenant départ laisse une place vacante dans l’effectif des Nets.

Sera t-elle comblée ? Rien n’est moins sûr. Les Nets disposent d’une raquette plutôt dense avec notamment la récente prolongation d’Alize Johnson. En plus de l’ancien Pacer, Brooklyn compte en effet dans ses rangs sur les postes 4/5 Kevin Durant, Jeff Green, Blake Griffin, Nicolas Claxton et DeAndre Jordan.

Sean Marks prône la patience

C’est pourquoi Sean Marks ne veut pas se précipiter pour trouver un remplaçant à l’ancien Blazer. « C’est une de ces années où tout peut se passer d’un instant à l’autre. Comme toujours, nous construisons notre équipe intelligemment et nous continuerons à nous battre. Nous allons regarder ce que nous avons. Avec ceux qui reviennent cette semaine dans la rotation et jouent plus de minutes, je ne pense pas que nous souhaitons tirer de conclusions hâtives mais nous examinerons toutes les possibilités, » analysait ainsi le GM.

En effet, d’après Sean Marks, l’effectif reste pléthorique et tout à fait armé pour aller chercher le titre dès cette saison. « Je pense que nous devons rester confiants. Nous savons quel est notre but. On doit être réaliste à ce sujet, rester humble et continuer à se battre. Comme je l’ai dit, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. On peut se dire que notre effectif est bouclé quand tout d’un coup quelque chose arrive. C’est la même chose pour les 30 équipes. Nous devons garder une certaine marge de manœuvre mais j’aime notre effectif et le talent qu’il possède. »

L’exemple DeAndre Jordan

Symbole de la profondeur de l’effectif, le cas DeAndre Jordan. Le pivot a commencé la quasi totalité des matchs auxquels il a participé cette saison mais avec l’intronisation de LaMarcus Aldridge dans l’effectif, l’ex Clipper a été mis en retrait pour faire de la place à l’ancien Spur tout en n’empêchant pas la progression de Nicolas Claxton.

Par conséquent, après 46 matchs joués sur les 48 possibles, DeAndre Jordan est resté assis sur le banc durant les cinq rencontres qui ont suivi. De nouveau rappelé depuis l’absence de LaMarcus Aldridge, le joueur de 32 ans a enchainé 3 bonnes prestations à 11 points, 9 rebonds et 1 contre de moyenne en ne loupant qu’un seul tir.

Pour Blake Griffin, qui s’est exprimé pour le New York Post, l’exemplarité dont fait preuve DeAndre Jordan démontre que le fait de recruter quelqu’un n’a rien d’obligatoire. « Pendant quelques matchs, DeAndre n’a pas beaucoup joué mais il s’est maintenu en forme tous les jours. Il s’est donné à l’entrainement pour rester dans une bonne condition physique. C’est un bon exemple pour nous tous parce que si DeAndre peut commencer tous ces matchs, aller sur le banc et être de nouveau prêt, plus personne n’a d’excuse. »

Dans tous les cas, Brooklyn a encore 16 matchs avant les playoffs pour réintégrer tout le monde dans la rotation afin de trouver un rythme de croisière leur permettant d’arriver en postseason en pleine bourre.