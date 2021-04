Le MVP de la nuit | Jayson Tatum à la table des plus grands

Pas de Jaylen Brown ? Pas de problème ! Au sortir d’un match à 40 points face aux Lakers, Jaylen Brown laisse les clés à Jayson Tatum, et l’ailier All-Star nous a gratifiés de l’un de ses plus beaux matches en carrière face à un Stephen Curry en feu depuis 10 matches. Globalement, ce match Boston – Golden State est l’un des plus beaux de la saison, et il a donc fallu que Jayson Tatum sorte le très grand jeu pour répondre à un Stephen Curry à 47 points !

« Il est incroyable. Il peut scorer face à n’importe qui » réagit Kemba Walker, très bon lieutenant avec ses 26 points. « Il fait les bons choix. Il est incroyable. On avait besoin de chacun de ses paniers ce soir. »

Depuis 13 matches, Jayson Tatum tourne à 29.5 points de moyenne avec de beaux pourcentages : 51% aux tirs, 42% à 3-points et 91% aux tirs.

Meilleur joueur de la semaine passée, il lui a fallu puiser dans ses ressources pour renverser le cours du match. Grâce à Draymond Green et Curry, les Warriors menaient 109-103 à l’entrée du « money time », et c’est Jayson Tatum qui va ramener les Celtics à une petite unité sur un 3-points compliqué dans le corner.

C’est encore lui qui va découper la défense pour finir près du cercle pour donner une avance définitive à 50 secondes de la fin. Derrière, Curry plante son 11 3-points de la soirée, mais Tatum verrouille la victoire avec deux lancers.

« Gagner le respect de Stephen et le match le même soir, c’est une bonne soirée »

« Évidemment, ce sont deux grosses performances, et je suis heureux qu’on décroche la victoire » a commenté Jayson Tatum. « Évidemment, Curry est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Mon esprit de compétition est de faire en sorte de faire le maximum pour aider l’équipe à gagner. Clairement, il fait pareil et il a inscrit à des moments des paniers incroyables. Gagner son respect et le match le même soir, c’est une bonne soirée. »

Plus que la fin de match, Brad Stevens retient la fin de la première mi-temps car son équipe était au bord de la rupture, et c’est Jayson Tatum qui va lui permettre de rentrer aux vestiaires avec seulement six points de retard. « Il est épatant… Nous n’étions pas rentrés parfaitement dans le match, et on était comme englués un peu… Mais il a élevé son jeu à un niveau supérieur, et il a été incroyable. »

Même adjectif chez Marcus Smart : « Il est incroyable, et c’est agréable d’en être témoin. C’est clairement un plaisir de faire partie, et de voir son développement et de le voir se transformer en un très grand joueur. »