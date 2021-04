Dirk Nowitzki, le nouveau modèle de Joel Embiid

Même s’il manquait Kawhi Leonard et Serge Ibaka côté Clippers, les Sixers ont rempli leur mission cette nuit en s’imposant 106-103 à domicile, et une fois de plus, Joel Embiid a dominé les débats avec ses 36 points et 14 rebonds, et notamment un 16 sur 18 aux lancers-francs. Les Clippers ont tout essayé pour le ralentir : les fautes, les prises à deux ou à trois… Mais le pivot camerounais gère de mieux en mieux la pression défensive, et le déclic a eu lieu lors de son indisponibilité récente.

Après la rencontre, il a ainsi expliqué qu’il avait beaucoup regardé de vidéos de Dirk Nowitzki, et son analyse est intéressante.

« Quand je me suis blessé, mon coach personnel et moi en avons discuté : comment attaquer les équipes qui font des prises à deux ou qui aident ligne de fond dès que le ballon arrive sur moi » raconte le pivot des Sixers. « On a essayé de trouver des solutions pour faire face à ça, et il y avait quelqu’un que je ne regardais sans doute pas assez, c’est Dirk (Nowitzki). On a commencé à regarder beaucoup de vidéos de Dirk, pour voir sa manière de jouer et ses moves ».

« Dès je vois quelqu’un monter, je vois tout le monde, et c’est donc difficile de venir aider »

Ce qu’Embiid et son coach ont constaté, c’est qu’il était plus difficile de défendre sur quelqu’un au poste haut. C’est logique puisque sur le poste bas, il y a la ligne de fond qui agit comme un défenseur supplémentaire pour limiter les mouvements.

« C’est difficile de faire prise à deux à cet endroit car que je vois le terrain dans son ensemble » poursuit Embiid. « Dès je vois quelqu’un monter, je vois tout le monde, et c’est donc difficile de venir aider. A l’inverse, au poste bas, on sait que je vais passer à l’opposé, et il y a beaucoup de bras à éviter, et quand la balle arrive, le joueur n’est plus forcément démarqué. Ce soir, j’ai vu comment ils défendaient sur moi en bas, j’ai décidé d’aller en haut et ça a ouvert le jeu. J’ai commencé à me positionner là, à mettre des shoots sur lesquels je travaille Puis quand ils sont montés sur moi, j’ai ressorti pour les shooteurs. »