Trae Young et Giannis Antetokounmpo sont toujours incertains pour le match entre les Hawks et les Bucks (01h30) alors que Stephen Curry a l’occasion de continuer son festival chez les Cavaliers (02h00).

À 04h00, sur beIN Sports Max 4, les Suns peuvent eux enfoncer les Kings, qui restent sur huit défaites de suite.

