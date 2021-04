Reebok : le grand retour de la « Answer IV »

C’était il y a 20 ans. Allen Iverson s’apprêtait à décrocher le trophée de MVP de la saison régulière après un exercice d’exception, le tout avec des « Answer » emblématiques en noir et gris aux pieds. Pour marquer le coup, Reebok a repoussé à aujourd’hui la sortie de la « Answer IV » en version 2021, avec un coloris gris blanc et rouge des plus efficaces.

Un mélange de cuir lisse et grainé constitue la majorité de l’empeigne, avec des détails en caoutchouc portant la marque « I3″. Le modèle dispose également du même rembourrage « DMX » en mousse.

Pour assurer le maintien du pied lors d’appuis déroutants tels que pouvait en produire « The Answer », la chaussure du même nom a été dotée de lacets, d’un zip et d’un scratch sur le haut de la languette. A l’intérieur de la chaussure, on peut apercevoir le tatouage devenu célèbre d’AI avec l’inscription « Only the strong survive », message qu’on peut également lire sur la semelle extérieure, ornée du visage d’Allen Iverson, de la même façon que sur le modèle initial.

La paire est actuellement disponible sur Reebok.com pour 130 dollars.

