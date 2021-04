Programme du soir | Beaucoup de duels… et beaucoup d’absents

Toujours gêné par son genou, Giannis Antetokounmpo va lui rater son sixième match consécutif face aux Wolves.

À Detroit (02h00), les Clippers feront sans Kawhi Leonard (pied) et Paul George (repos) quand, dans le même temps (beIN Sports Max 4), on suivra le duel entre les Pelicans de Zion Williamson et les Knicks de Julius Randle.

À observer également : le Memphis – Dallas à 03h30, entre deux équipes actuellement à la 7e et 8e places à l’Ouest, puis le Denver – Miami, qui débutera à partir de 04h00.

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?624856 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.