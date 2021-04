Un goût d’abricot pour la Cosmic Unity

C’est avec la Cosmic Unity que Nike s’est véritablement lancé dans la conception de modèles à base de matériaux recyclés, et la semaine prochaine débarque le coloris « Abricot Agate », avec des teintes orangées, beiges et vertes.

Disponible à partir du 22 avril pour 150 euros, cette chaussure au look futuriste est l’une des très bonnes surprises de l’année, et lors de notre test, nous avions apprécié la poche d’Air sous le pied très agréable et le maintien bien assuré avec les lacets. Côté amorti, c’est le même que celui de la Kobe 6 Protro ou de la KD 13 avec une poche Zoom Air Strobel cousue directement à l’empeigne sur toutes la longueur.

Utilisée pour la première fois dans une chaussure performance, la Crater Foam (mousse composée en partie de caoutchouc récupéré sur des vieilles paires) rend l’ensemble moelleux sur les atterrissages, avant de renvoyer un bon paquet d’énergie.

