Les Lakers pris au piège de la toile des Knicks

Toujours privés de LeBron James et Anthony Davis, les Lakers ne pètent pas vraiment la forme en ce moment. Avec quatre défaites lors de leurs sept dernières sorties, et même sur cinq victoires pour huit défaites depuis le 20 mars, les champions en titre manquent clairement de leadership.

En l’occurrence, dans la défaite face à New York hier soir, ce sont à nouveau les 25 balles perdues, un « record » cette saison, qui ont plombé l’attaque californienne. C’est la 9e fois cette saison que les Lakers dépassent le cap des 20 balles perdues. Pour Dennis Schröder, ce n’est pas acceptable…

« Ça commence avec moi. J’en prends la responsabilité. On doit faire mieux que ça », lance l’Allemand, qui a perdu cinq ballons, sur ESPN. « Même quand AD ou LeBron sont là, on perd aussi des ballons. Donc, on doit simplement faire encore plus attention, à commencer par moi, je dois vraiment mieux contrôler mes pertes de balle. »

Après leur belle victoire face à Brooklyn, un joli pas en avant, Los Angeles a donc fait un ou deux pas de côté, voire en arrière, en se prenant les pieds dans le tapis du Madison Square Garden.

« Un très mauvais jeu de passes, des mauvaises décisions, et puis une bonne défense en face, il faut le reconnaître. Aussi bon qu’on ait été offensivement il y a deux jours, on a été aussi mauvais hier soir et c’est forcément décevant », a réagi Frank Vogel. « On a perdu 25 ballons et on a été contrés à 9 reprises, OK ? Ce qu’on considère comme des balles perdues aussi. On n’a clairement pas été suffisamment bon en attaque. »

« On a essayé de forcer un peu trop les choses »

Face aux Knicks qui terminent à un faiblard 5/27 à 3-points, les Lakers ont surtout commis trop de fautes, offrant 27 lancers à New York. Dominés aux rebonds (47-33), mais plus généralement dans le combat et dans l’agressivité, les Lakers ont subi, craquant dans le troisième quart-temps avec 16 points marqués seulement.

« C’est une équipe qui est vraiment forte pour piquer le ballon dans les mains. (Nerlens) Noel a de bonnes mains, Julius (Randle) aussi. Beaucoup de gars ont de bonnes mains dans cette équipe », ajoute Kentavious Caldwell-Pope. « On voulait faire les passes simples mais on ne l’a pas fait. On a essayé de forcer un peu trop les choses dans la peinture. C’est très frustrant de perdre des balles comme ça. On aurait au moins pu tenter des tirs. Ça frustre tout le monde et l’énergie baisse durant le match. »

Battus de douze points en deuxième mi-temps, les Lakers auront bien une réaction d’orgueil en dernier quart, avec un 10-0 pour revenir à -5 seulement, mais ça ne suffira pas.

« On doit tous, collectivement, faire mieux pour prendre soin du ballon », conclut Markieff Morris. « On n’a évidemment pas Bron en ce moment, le meilleur passeur cette saison, pour créer du jeu. Donc les pertes de balle vont être encore plus importantes. Je pense qu’on peut changer ça, on peut être nettement meilleur qu’on ne l’est en ce moment. » On verra ça dès ce soir face à Charlotte pour la fin de leur « road trip » sur la côte Est…