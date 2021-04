Grâce au jeu d’échecs et la méditation, Aaron Gordon s’épanouit sur le terrain

Même si les joueurs de Mike Malone ont connu dimanche soir leur première défaite depuis l’arrivée d’Aaron Gordon, Denver reste sur une excellente dynamique avec 8 victoires sur ses 9 dernières sorties.

Arrivé lors de la « trade deadline » en échange de Garry Harris et de RJ Hampton, Aaron Gordon a déjà trouvé sa place dans cet effectif bien fourni et taillé pour aller loin en playoffs, et c’est peut-être grâce à ses hobbies qu’il est parvenu à s’intégrer aussi vite.

Une passion pour les échecs

Si certains ne souhaitent pas mélanger vie privée et vie professionnelle, Aaron Gordon parvient à trouver le juste équilibre grâce à ses passions.

« Très curieux de nature, très actif voire presque hyperactif » selon ses termes, l’ailier des Nuggets adore jouer aux échecs, et il explique que ça lui permet d’améliorer sa compréhension du jeu et sa capacité d’analyse. « Ce qui m’intéresse dans les échecs, c’est que chaque coup est différent parce que chaque joueur pense différemment. Chaque action apporte des variables différentes par rapport à la précédente. Il y a beaucoup de leçons dont vous pouvez tirer des échecs. C’est un de mes jeux favoris car c’est très compétitif mais c’est totalement cérébral. »

Son agent Calvin Andrews le connait depuis ses 9 ans et pour lui, le profil du joueur de 25 ans reste assez rare dans le monde de la NBA. « J‘aimerais bien avoir plus de clients comme lui parce que nous pouvons parler et développer des sujets qui sont hors-basket et c’est extrêmement plaisant pour moi » explique-t-il au Denver Post.

Il médite deux fois par jour

Autre élément essentiel à son bien-être, sur et en dehors du terrain, la méditation. A ses yeux, cette routine est essentielle dans sa préparation des matches et lui apporte beaucoup sur le plan humain. « Cela m’aide à contrôler mon esprit au lieu que ce soit lui qui me contrôle. Cela développe une certaine résilience, du sang froid, de la compassion, du courage et de la confiance en moi. Ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez travailler quotidiennement. Plus je médite, plus j’arrive à me concentrer. Ça me permet de profiter pleinement de l’instant présent tout en ne m’embrouillant pas l’esprit avec des choses négatives du passé ou de ce qu’il se passera dans le futur. Ça me ramène à l’instant présent. »

Malgré cette pratique quotidienne, le joueur avoue ne pas avoir beaucoup dormi la veille de la « trade deadline » quand son nom circulait de partout. « Je n’ai pas dormi car j’étais vraiment excité à l’idée de prendre un nouveau départ ou de continuer avec l’équipe dans laquelle j’étais. C’était un moment vraiment stressant mais je pense que c’était un signe que quelque chose d’énorme allait arriver. »

Symboles de ce changement de décor, des victoires à la pelle, mais aussi une complicité naissance avec Nikola Jokic qui le nourrit de passes décisives. Pour la première fois, Gordon joue chez un candidat au titre et ça le tire vers le haut. « Il y a beaucoup de bons joueurs ici. Quand vous êtes entourés de joueurs de talent, vous voulez vous mettre au niveau » conclut Gordon. « Vous voulez jouer le meilleur basket de votre vie et continuer de vous améliorer. C’est ce qui est bien ici. C’est complétement tourné vers le basket et sur la victoire. Tout le monde a des qualités uniques. »