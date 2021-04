Portés par un Gary Trent Jr. en feu (44 points à 17/19 au tir), les Raptors écrasent les Cavaliers

Toujours privés de leur traction arrière, Kyle Lowry – Fred VanVleet, les Raptors se présentent à Cleveland en mauvaise posture, mais les Cavs n’ont pas trop envie de défendre en début de match. De quoi permettre à DeAndre’ Bembry de trouver facilement le chemin du cercle, et aux visiteurs de conclure le premier quart-temps à 17/20 !

Tout Toronto a pris confiance, à l’image du buzzer en fin de quart-temps de Yuta Watanabe, et il y a déjà +21 (26-47) pour la troupe de Nick Nurse à la fin des 12 premières minutes….

Mais le pire est à venir pour Cleveland, alors que Gary Trent Jr, discret en début de rencontre, prend feu. À Portland, il avait déjà montré qu’il était capable de dynamiter les adversaires par séquence, et il enchaîne les réussites, face à Isaac Okoro ou après les changements défensifs. Il inscrit 20 points à 8/9 au tir dans le deuxième quart-temps et l’écart monte à +38 (46-84) avant de « retomber » à +33 (54-87) à la mi-temps.

Souvent en difficulté offensivement, les Raptors sont tout de même capables d’explosions de ce genre, et les Cavs n’ont pas de solution face aux 87 points inscrits par leurs adversaires avant la pause.

Mais cette folle adresse (71% de réussite générale dont 65% à 3-points) ne tient pas et si Gary Trent Jr. ne perd pas la main, ses coéquipiers ne mettent plus un shoot au retour des vestiaires. Collin Sexton et Darius Garland en profitent pour redonner de l’élan à Cleveland, qui revient même à 12 points (94-106) au début du 4e quart-temps.

La troupe de l’Ohio va-t-elle pouvoir effacer un retard de 38 points ? Malachi Flynn réplique d’abord, avant que les Raptors ne mettent en place un jeu à trois dans l’axe qui perturbe la défense de Cleveland et offre de bonnes coupes pour Gary Trent Jr. vers le cercle. L’ancien Blazer est encore parfait et il parachève le succès (115-135) de sa formation avec une efficacité complètement dingue : 44 points à 17/19 au tir dont 7/9 à 3-points !