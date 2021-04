À 32 ans, Kevin Durant n’est plus focalisé sur la quête du titre

La soif de victoires de Kevin Durant s’est-elle tarie avec l’âge ? À 32 ans, le joueur des Nets a en tout cas eu une carrière bien remplie, de sa montée en puissance au rang de superstar à OKC, à sa quête de deux titres de champion avec Golden State pour en arriver désormais à ce nouveau challenge au sein de l’armada de Brooklyn.

Au cours de son « process », KD a fait en sorte de réaliser ses objectifs, même si son choix de rejoindre Golden State a été tr§s critiqué. Mais une fois le titre en poche, qu’est ce qui le rend réellement le plus heureux ?

Sur ce point, le natif de Washington a laissé entendre que la quête d’un titre n’était plus un objectif prioritaire.

« Je ne m’attendais pas à être un être humain heureux après un titre », a-t-il déclaré à Rachel Nichols pour ESPN. « Je m’attendais juste à la fin d’un film, une fois que vous avez travaillé si dur et que tout le monde vous dit : ‘C’est pour ça que vous travaillez, ces trophées en or et ces bagues’. Et je me suis dit : ‘D’accord, cool, laissez-moi me concentrer là-dessus’. Et j’ai décidé d’y arriver, mais j’ai aussi réalisé qu’il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi. Et une fois que j’ai gagné un titre [avec Golden State], j’ai réalisé que mon point de vue sur ce jeu était vraiment axé sur le développement. Du genre, à quel point je peux être bon ? Il ne s’agit pas d’aller chercher ce titre. J’apprécie ce genre de choses et je veux gagner pour en faire à nouveau l’expérience, mais ce n’est pas la raison principale pour laquelle je joue ».

Une priorité : pouvoir jouer aussi longtemps que possible

Sa blessure au tendon d’Achille, qui l’a éloigné des terrains durant un an et demi, a également nourri sa réflexion et ce recentrage sur lui-même, sur sa volonté de jouer déjà, et de pouvoir être performant.

« Être absent avec une rupture du tendon d’Achille vous fait penser au jeu différemment. Et mon objectif est d’être sur le terrain, vous savez. Qui sait ce qu’il va se passer quand je serai sur le terrain ? Je veux juste être présent. Et je pense que c’est tout ce que j’attends de tout ça, être présent aussi longtemps que possible. Et nous verrons ce qui se passe entre les lignes du terrain ».

S’il a expliqué ne s’être jamais senti totalement intégré à Golden State, Kevin Durant semble plus à l’aise à Brooklyn, auprès de Kyrie Irving et James Harden, dont il est plus proche hors des terrains. Reste à voir si les trois stars ne vont pas se marcher sur les pieds dans le jeu, alors qu’ils n’ont quasiment toujours pas évolué ensemble…

« Je pense que nos expériences avec Team USA nous ont définitivement aidés. Quand vous êtes dans cet environnement, je ne dirais pas que vous devez vous rétrécir, mais vous devez vraiment mettre votre ego de côté et savoir quand vous montrer. Il se peut que vous deviez prendre du recul pour que l’équipe soit bonne. Et je pense que nous comprenons tous cela », a-t-il ajouté. « J’aime ce que nous sommes en train de construire. Tout le monde apporte sa pierre à l’édifice. Tout le monde a de la valeur. Et nous essayons simplement de créer quelque chose d’assez cool pour que les gens le regardent, et pour que d’autres joueurs viennent y jouer ».