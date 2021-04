Jaylen Hoard a déjà réalisé son rêve de gamin : jouer avec Carmelo Anthony

Après une première saison passée entre la G-League et les Blazers du côté de Portland, ponctuée par trois entrées en playoffs face aux Lakers, Jaylen Hoard a retrouvé ses sensations à OKC où il vient d’enchaîner trois matchs à 10 points et plus, une première dans sa jeune carrière.

Alors que la NBA continue de découvrir les talents de l’ailier français, « all-around player » à tendance hyperactive sur un terrain, le natif du Havre a évoqué le joueur qui a fait naître en lui une détermination à toute épreuve à l’idée de jouer un jour en NBA : Carmelo Anthony.

Jaylen Hoard s’est ainsi souvenu du jour où le déclic s’est produit, lorsque son père, Antwon Hoard, ancien pensionnaire du championnat de France, entre Pro B et Jeep Elite de 1999 à 2010, a allumé la télé pour regarder les Lakers de Kobe Bryant défier Denver pour le premier match des playoffs 2009.

En route pour le titre, les Californiens l’avaient emporté 105-103. Kobe Bryant avait scoré 40 points, mais c’est « Melo », auteur de 39 points, 6 rebonds et 4 passes décisives ce soir là, qui lui avait tapé dans l’œil à l’issue d’un duel qui avait marqué les esprits. « Depuis ce jour, j’ai simplement voulu jouer en NBA ».

Un rêve devenu réalité

Jaylen Hoard avait alors 10 ans, bien loin de se douter qu’il serait le coéquipier de Carmelo Anthony onze ans plus tard ! Un rêve devenu réalité pour le jeune Français qui a profité de la fin de saison dans la « bulle » à Orlando pour se rapprocher de son idole de jeunesse.

« C’était fou. Melo nous a rejoint plus tard dans l’année, et c’était juste incroyable de l’avoir comme coéquipier. C’était incroyable, juste de le voir être encore très bon parmi l’élite après avoir été absent pendant environ un an » , se souvient-il. C’était juste dingue, juste de le regarder faire son truc et être performant. J’ai pu lui parler un peu plus dans la bulle. J’ai appris quelques trucs de lui. Ça a été bénéfique pour moi. »



Ironie du sort, c’est après un nouvel épisode dans la « bulle », en G-League cette fois, que Jaylen Hoard a retrouvé à son tour une équipe NBA, à OKC, une ancienne équipe de Melo. Et c’est au lendemain d’un un match face à son ancienne équipe de Portland que le Thunder a officialisé sa signature, avec une belle opportunité de se montrer sur cette fin de saison.