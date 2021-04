Contrairement à Blake Griffin, Andre Drummond ou LaMarcus Aldridge, Otto Porter Jr. ne va pas rejoindre de candidat au titre grâce à un « buyout ». Marc Stein du New York Times rapporte que cette éventualité n’a pas été envisagée par le Magic, franchise où il vient de débarquer dans l’échange autour de Nikola Vucevic. Ce « buyout » n’aurait d’ailleurs pas été sur la table avec Chicago non plus.

Ce vendredi 9 avril était en effet la date-butoir pour se libérer de son contrat, et éventuellement être qualifié pour les prochains playoffs avec une autre formation. L’ailier va donc finir la saison au Magic, avec qui il a disputé trois matches depuis son arrivée.

Ralenti depuis dix jours par une blessure au pied, il affiche jusqu’ici une moyenne de 8 points et 5 rebonds en sortant du banc. Le joueur de 27 ans s’est récemment fait remarquer sur le parquet des Lakers en ratant un « buzzer-beater ».

On rappelle que le troisième choix de la Draft 2013 est dans la dernière année de son contrat monstrueux, avec 28 millions de dollars pour cette saison. Il a encore quelques matches devant lui pour faire remonter sa cote mais il ne retrouvera sans doute jamais un tel niveau de salaire.