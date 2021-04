Programme du soir | Choc à prévoir sous le cercle entre Joel Embiid et Zion Williamson

En forme, les Grizzlies rendent visite aux Knicks à 01h30 (beIN Sports Max 4) alors que les Bulls vont également essayer d’enchaîner une quatrième victoire consécutive, sur le parquet des Hawks (02h00).

Sans Giannis Antetokounmpo ni Jrue Holiday, les Bucks accueillent eux les Hornets, à partir de 03h00, tandis que les Nuggets de Nikola Jokic peuvent décrocher une 8e victoire de suite face aux Spurs, au même horaire.

Golden State peut revenir sur San Antonio en cas de victoire sur Washington, à 04h00 (beIN Sports Max 5), quand les Clippers peuvent se rapprocher des Suns, en s’imposant face aux Rockets.

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?624357 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.