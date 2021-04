Luke Walton ne postule pas pour le poste à Arizona

Plus de trois ans après la révélation d’un scandale de corruption qui a touché la fac d’Arizona, Sean Miller a pris la porte mercredi. En place depuis 12 ans, le coach des Wildcats est au cœur de l’enquête lancée par le FBI, accusé notamment d’avoir rémunéré Deandre Ayton, et il est accusé d’avoir « perdu le contrôle » de son programme.

Résultat : un an avant d’être libre de tout contrat, la direction s’en est séparé, et désormais les noms les plus ronflants circulent pour le remplacer.

Comme par exemple celui de Damon Stoudamire (coach de Pacific) ou de Tommy Lloyd (assistant à Gonzaga). Ancien Wildcat, Miles Simon est également cité, alors qu’il est actuellement assistant aux Lakers. Même le nom de Luke Walton a été évoqué, lui aussi un ancien d’Arizona.

Mais le coach des Kings a rapidement fin aux rumeurs. « Cela ne m’intéresse pas. J’adore Arizona et je trouve que Sean Miller y faisait un boulot incroyable, mais j’ai déjà un travail » a-t-il répondu sur NBC. « J’aime mon boulot. J’ai un groupe avec lequel j’adore travailler. Je suis très impliqué pour rester à Sacramento. »

Ancien meneur d’Arizona dans les années 80, Steve Kerr aurait pu être cité dans les rumeurs, mais le coach des Warriors n’est pas un fan du système d’universitaire, et il y a quelques années, justement au moment où le scandale avait éclaté dans l’université, il avait confié qu’il ne se voyait pas y entraîner.

« Il y a une raison si je coache en NBA : je n’ai jamais voulu entraîner en NCAA. Je ne veux pas m’immiscer là-dedans. La NBA est très simple. On n’a pas à s’excuser ou à faire des concessions. On joue au basket. C’est un business. La NCAA a beaucoup de choses à régler à de nombreux niveaux, dans ce qu’ils sont et ce qu’ils font. »

D’ailleurs, Adrian Wojnarowski assure de son côté que Sean Miller ne devrait pas chercher un autre poste en NCAA, et plutôt devenir assistant en NBA dans un futur proche.