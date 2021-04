Nouvelle mission de Joel Embiid : punir les adversaires aux lancers-francs

En shootant à 28/37 sur la ligne des lancers-francs depuis son retour à la compétition, Joel Embiid affiche donc un 75% de réussite qui n’a rien de vraiment problématique. Néanmoins, avant sa blessure, il était à 86% de réussite dans ce domaine et, actuellement, avec son 85%, il réalise même sa meilleure saison en carrière.

Pourtant, face à cette petite baisse d’efficacité, le pivot de Philadelphie est mécontent. Il est exigeant et n’accepte pas de laisser filer cinq lancers-francs contre Minnesota, puis quatre dans la rencontre contre Boston.

« Je suis très déçu », affirme-t-il à NBC Sports. « Ça fait deux matches de suite. Je ne sais pas pourquoi c’est comme ça, je dois me reconcentrer j’imagine. Ce sont des points gratuits. J’adore aller sur la ligne. Un moment ou un autre dans ma carrière, je veux être à 90% de réussite et marquer à chaque fois. Car j’y vais tellement de fois. »

« Les lancers-francs, ça vous rend impossible à arrêter »

En effet, Joel Embiid shoote environ 12 lancers-francs par match et aucun joueur ne passe autant de temps sur la ligne que lui dans la ligue, en moyenne, cette saison.

Avec sa puissance physique et ses feintes, le Camerounais est très fort pour provoquer des fautes.

« Les lancers-francs, ça vous rend impossible à arrêter. Soit on marque, soit on obtient une faute. Les équipes préfèrent parfois envoyer un joueur sur la ligne, mais avec moi, ce n’est pas possible. On ne peut ni défendre sur moi, ni me faire tirer des lancers-francs. Peu importe mon adversaire, je veux qu’il rencontre des problèmes de fautes. Je veux qu’on soit dans le bonus rapidement. »

Il en fait même un atout particulier de son jeu offensif puisqu’il estime que « savoir aller sur la ligne des lancers, c’est une qualité. Il faut du Q.I basket et ce n’est pas aussi facile que les gens ne le pensent. Beaucoup parlent de flopping, mais je suis physique, je vais créer le contact et forcer l’adversaire à mettre ses mains sur moi. »