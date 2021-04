RJ Barrett continue d’afficher ses progrès au tir

Présenté comme une star en devenir à son arrivée en NBA, RJ Barrett continue d’apprendre le métier à New York.

Après une première saison plutôt correcte dans un contexte compliqué, à environ 16 points, 5 rebonds et 3 passes décisives, l’arrière montre une amélioration cette année surtout en ce qui concerne son shoot.

En feu depuis cinq matchs

Lors de sa première année, le Canadien convertissait 40% de ses tentatives dont seulement 32% à 3-points et 61% sur la ligne des lancers. On se demandait alors si RJ Barrett, ambidextre, n’avait pas intérêt à shooter main droite.

Mais cette saison, le sophomore est d’une plus grande efficacité au tir avec plus de points (17.5 unités sur la saison) et de meilleurs pourcentages (45% au global, 36% de loin et 73% aux lancers).

Le filleul de Steve Nash met même la barre encore plus haut depuis début avril. Si son équipe n’est pas au mieux, le numéro 9 des Knicks fait preuve d’une redoutable efficacité sur les cinq derniers matchs. Le joueur de 20 ans rentre 52% de ses tirs dont 73% des shoots primés ! En plus de cela, le gaucher convertit 78% de ses lancers francs.

Un travailleur acharné finalement récompensé

Avec en point d’orgue cette dernier perf contre Boston avec 29 points à 10/14 dont un parfait 6/6 derrière l’arc, RJ Barrett confirme le potentiel entrevu plus jeune et qu’il travaille à entretenir d’après son coach. « Quand nous sommes à domicile, il vient chaque soir à la salle pour s’entrainer au tir. Il bosse beaucoup pour améliorer son tir et je pense qu’il est vraiment à l’aise derrière la ligne à 3-points. Je suis très content de sa progression en général et je pense qu’il va continuer de grandir, » analyse ainsi le technicien.

À force de persévérance et de répétitions, RJ Barrett se transforme en véritable menace extérieure après s’être établi comme bon finisseur près du cercle.

« Je pense qu’il apprend de chaque situation, Une des choses les plus importantes dans l’apprentissage est de continuer à essayer malgré l’échec. Je pense que sa préparation est vraiment bonne. Il regarde beaucoup de vidéos de ses adversaires après les matchs. Il étudie et se tient prêt en travaillant beaucoup en dehors des séances. Donc je pense que quand tu fais toutes ces choses, tu t’améliores et c’est un incroyable bosseur » souligne « Thibs ».

Une bonne forme qui ne sera pas de trop pour la franchise new-yorkaise dans la couse aux playoffs à l’Est.