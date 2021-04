Un passeport sanitaire bientôt généralisé pour entrer dans les salles NBA

Petit à petit, les salles NBA vont relâcher la pression des jauges pour les clubs qui accueillent des spectateurs, et pour cela, la ligue vient de signer avec Clear, qui a mis au point un passeport sanitaire numérique pour se rendre au cinéma, au restaurant, dans les bureaux de son entreprise et donc dans les stades. L’objectif pour la NBA : que toutes les salles soient pleines la saison prochaine avec l’assurance d’avoir un public vacciné ou non contaminé.

Chaque franchise est ainsi libre d’utiliser la technologie Clear, et elle se base sur une application à télécharger sur son smartphone. Chaque spectateur crée son profil, et ensuite l’équivalent de son carnet de santé numérique est accessible depuis l’application, avec plus particulièrement l’état de ses vaccinations contre le Covid, des questionnaires de santé et les résultats de tests PCR.

A l’entrée, le spectateur ou la spectatrice se place devant un lecteur biométrique, en l’occurrence une caméra et un capteur de température, et c’est son visage qui est numérisé pour afficher son passeport sanitaire. Un lecteur QR-Code sera aussi disponible pour permettre de gagner du temps et de rapidement traiter des milliers de spectateurs.

Selon ESPN, les Spurs, le Magic et les Hawks utilisent déjà ce système pour les employés et les spectateurs présents dans leur salle. Selon le porte-parole de Clear, aucune donnée personnelle n’est collectée, et toutes les informations restent stockées dans le smartphone.

ESPN rappelle que chaque franchise doit se référer au protocole sanitaire dans son État ou de sa ville, et nos confrères précisent que les franchises peuvent créer des sections de gradins uniquement composées de spectateurs vaccinés, mais qu’il faudra toujours respecter le protocole sanitaire, notamment le port du masque.