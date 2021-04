Côté NBA, il y a le derby de New York (01h00) avec le retour attendu de James Harden, en attendant celui de Kevin Durant. Il y a surtout un alléchant Dallas – Utah, également à 01h00, sur beIN Sports 1.

La ligue a ainsi programmé tous ses matchs tôt afin de laisser la place à la finale de la « March Madness », entre Gonzaga et Baylor. C’est à suivre à partir de 03h20 et, pour regarder le match, il est toujours possible de s’abonner au ESPN Player grâce à ce lien : https://bit.ly/ESPNBasketUSA. Ce n’est par contre disponible qu’en anglais.

