Joel Embiid en a pleuré : « Je pensais que ma saison était terminée »

He’s back ! L’un des grands favoris pour le trophée de MVP a effectué son retour cette nuit. Pour sa première depuis le 13 mars dernier, Joel Embiid et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 122-113 face à Minnesota, et le Camerounais termine la rencontre avec 24 points, 8 rebonds et 3 contres en 29 minutes.

Une excellente nouvelle pour lui d’autant qu’il ne croyait pas revenir de sitôt lorsqu’il s’est effondré sur le parquet des Wizards.

En effet, lors de sa conférence d’après-match au micro d’ESPN, le Camerounais avait avoué avoir eu un mauvais pressentiment sur la nature de sa blessure. Ne souffrant finalement que d’une contusion osseuse, le pivot de Philadelphie a échappé, pour une fois, à une nouvelle très grosse blessure.

« Quand je me suis blessé et que j’étais allongé par terre à Washington, honnêtement je pensais que c’était fini. Je pensais que ma saison était terminée. J’ai pleuré et me suis demandé : « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m’arrive toujours ? » Quand tout semble aller bien pour moi et mon équipe, il y a toujours quelque chose qui doit arriver. »

Finalement plus de peur que de mal, puisque Embiid n’a manqué que dix matchs et ses coéquipiers ont plutôt bien assuré sans lui avec 7 victoires pour 3 défaites. Trois revers face à de grosses équipes (Nuggets, Clippers et Bucks) contre lesquelles les hommes de Doc Rivers ont affiché leurs limites sans leur superstar.

Une présence qui change tout pour les Sixers

De retour avec une ligne de stats bien complète, Joel Embiid a de suite rassuré sur son niveau. « Défensivement c’est facile, je dois juste être moi-même. Contrer et protéger la peinture en ne laissant personne y entrer. Mais offensivement, je vais mettre ça sur le compte de la protection que je portais au genou. J’avais l’impression de ne pas être dans le bon rythme du match et d’avoir une gêne sur chacun de mes tirs. Ce n’était pas fluide, je n’avais pas de rythme. Je dois juste m’y habituer, jouer avec et espérer que je m’améliore car j’ai perdu trop de ballons. »

Pour l’empêcher de faire son chantier habituel, Chris Finch avait décidé de multiplier les prises à deux, ou à trois. Ancien assistant des Raptors, le coach de Minnesota avait ainsi choisi de reprendre les systèmes de Nick Nurse, et Embiid s’y attendait. « Ils m’ont doublé voire triplé à chaque fois et ça marchait bien parce que leur coach vient de Toronto et je savais ce qu’il allait se passer. Je dois juste me synchroniser avec mes coéquipiers mais ça va venir avec le temps. »

Désormais, le pivot All-Star doit retrouver le rythme et profiter des dernières semaines de saison régulière pour arriver en playoffs dans une forme optimale. « C’était dur. Vendredi, c’était vraiment la première fois que je faisais un entrainement complet depuis ma blessure. Donc il va me falloir du temps pour redevenir celui que j’étais, mais mon corps va bien. Évidemment, l’état de forme dans un match est différent de la manière dont tu te sens et je dois continuer à travailler sur les matches et le entrainements et je serai de retour au niveau d’avant ma blessure. »