Darius Garland confirme sa progression

« Started from the bottom »… Après le départ de LeBron James, les Cavaliers ont repris le processus de construction de zéro ces deux dernières années. Cleveland a identifié Collin Sexton et Darius Garland, draftés en 2018 et en 2019 comme la propulsion arrière qui allait aider à faire rebondir la franchise de l’Ohio.

Une marque de confiance qui a contribué à booster le moral de Darius Garland, qui réalise une très bonne saison sophomore malgré des résultats toujours compliqués pour les Cavs cette saison. Le meneur sort ainsi de son meilleur mois en carrière après avoir compilé 17.5 points à 44% de réussite à 3-points et 5.4 passes décisives en moyenne en 12 matchs sur le mois de mars, ponctué par un record au scoring, avec 29 points face aux Spurs.

Moins de pression sur sa deuxième saison

Une progression que Darius Garland explique en partie par le fait qu’il se sente plus à l’aise cette saison et qu’il joue donc plus en confiance.

« Cette année, c’est mille fois mieux », a-t-il déclaré. « Je suis plus à l’aise avec les gars, les dirigeants, les médias, tout. Je me sens juste plus libre, comme si je jouais juste au basket, je ne suis pas vraiment préoccupé par quoi que ce soit, je n’ai plus de pression sur mes épaules. Et c’est l’essentiel. Je suis ici pour gagner des matchs de basket et être le meilleur joueur possible et j’espère aider à mener cette franchise dans la bonne direction (…) Mes coéquipiers et la confiance qu’ils ont en moi, le fait que le staff ait confiance en mon jeu aide aussi ».

Darius Garland a pu ressentir une certaine pression après avoir été drafté en cinquième position suite à une blessure au ménisque du genou gauche qui l’avait éloigné des parquets de longs mois avec Vanderbilt. À 19 ans, il s’est retrouvé coaché par un rookie en NBA, John Beilein, qui sortait de 41 saisons de coaching en université.

L’atmosphère s’est apaisée depuis un peu plus d’un an suite à la prise de pouvoir de JB Bickerstaff sur le banc. Et comme l’a rappelé ce dernier, Darius Garland évolue aussi désormais avec plus de confiance et un an d’expérience de plus, dans les jambes et dans la tête.

« Je pense que c’est l’assurance avec laquelle Darius joue et le fait qu’il comprenne ce qui se passe sur le terrain et ne se contente pas de réagir qui fait la différence », a souligné coach Bickerstaff. « Il lit les défenses, il lit les couvertures, il est vraiment dedans maintenant. C’est la croissance et la maturité que nous recherchions et attendions de lui avec le temps et l’expérience ».

Une fin de saison remplie de défis

Les défaites aident peut-être à grandir plus vite et sur ce point, les Cavs ne manquent pas d’axes de travail pour progresser. Au même titre que ses coéquipiers, Darius Garland n’est pas exempt de tout reproche. Ce sera à lui de mettre les consignes de son coach en application pour continuer à avancer dans le bons sens.

« Nous avons parlé du rôle de leader et de l’utilisation de ma voix », a ajouté Darius Garland au sujet d’une réunion faisant suite au dernier « road trip » de l’équipe. « Je dois être plus vocal sur le terrain, dire aux gens où ils doivent être et essayer de les orienter dans la bonne direction, s’assurer qu’ils sont aux bons endroits. Je suis plutôt calme, donc je n’aime pas trop crier ou des choses de ce genre. Nous devons aussi sortir plus souvent en transition et obtenir des paniers faciles. C’est aussi de ma faute ».

À 21 ans, le « Darius Process » est prometteur mais encore perfectible. Le meneur doit aussi progresser sur sa lecture de jeu. JB Bickerstaff croit son protégé en mesure d’y arriver sur la fin de saison, à condition qu’il maintienne ce niveau de confiance.

« Nous croyons dans l’intelligence de Darius et dans sa compréhension du jeu. Il a la capacité de scorer, de créer. Maintenant, il doit comprendre le « quand » et le « pourquoi ». Au début du match, il doit se demander s’il doit mettre le jeu en place parce que c’est comme ça qu’il joue ou s’il doit attaquer d’abord et aider ses coéquipiers ensuite parce que la défense le prend de telle façon. Nous voulons lui donner confiance en lui », a-t-il conclu.